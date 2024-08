É melhor secar os cabelos ao ar livre ou com secador?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você é do time que seca os cabelos ao ar livre ou prefere utilizar o bom e velho secador? Assim como quase tudo na vida, existem os prós e contras do uso de cada um.

Secar o cabelo ao ar livre

Faz uma baita diferença nos fios. Sem a quentura das ferramentas, como secador ou difusor, as madeixas ficam livres de danos térmicos, como frizz, quebras e pontas duplas.

Você consegue evitar danos aos folículos capilares e até mesmo a oleosidade desencadeada pelo ar quente. Isso faz sentido, né? Menos calor significa menos desgaste, resultando em fios mais bonitos. Também, é uma ótima opção para quem quer aderir a sua textura natural.

Mas não saia com as madeixas pingando. Use uma toalha ou camiseta de algodão para retirar bem o excesso de água. A prática também ajuda a minimizar o frizz e a manter a forma.

As crespas podem aplicar um ativador de cachos, com extrato de elastina e óleo de coco, e as lisas podem investir em um CC Cream. Quem sofre com a falta de volume pode aplicar na raiz um pó modelador de texturização e de volume para deixar os cabelos mais encorpados.

Continua após a publicidade

Secar com o secador

Como contei, acima, o aparelho pode trazer prejuízos. Como o calor retira muita água dos fios e ainda deixa as proteínas formadoras da fibra capilar desnutridas, pode provocar a quebra. Por isso, antes de começar a secagem sempre aplique um CC Cream com proteção térmica, pois ele forma uma película contra as altas temperaturas.

Existem outros cuidados que minimizam os problemas. Escolha uma ferramenta com íons negativos, ou seja, aqueles que ajudam a fechar as cutículas e deixar o cabelo mais macio e brilhante.

Direcione o fluxo de ar, ou seja, coloque o bocal do secador de 10 a 15 centímetros da mecha. Também evite uma temperatura muito alta no couro cabeludo, use a morna.

Vale fazer hidratação semanal em casa e a cada 15 dias no salão para repor os nutrientes perdidos pelas fontes de calor e reparar os fios.

Continua após a publicidade

Secador: ar quente ou frio?

Seguindo todos os cuidados que citei, você pode usar uma temperatura mais quente ou até morna. O ar frio também seca, só que leva mais tempo. O ideal é deixá-lo para o final, uma vez que ele ajuda a selar as cutículas, garantindo mais brilho, e amenizando o frizz, promovendo alinhamento.

Vale sempre finalizar as pontinhas com um óleo de reparação e investir em spray de brilho para o topo e comprimento, este último cria uma camada que mantém o cabelo sedoso e protegido.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, ensino como fazer os cabelos crescerem com saúde: