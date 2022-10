Máscara capilar: como potencializar seu tratamento em casa

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Atualizado em 20 out 2022, 15h57 - Publicado em 21 out 2022, 08h36

Por Rodrigo Cintra Atualizado em 20 out 2022, 15h57 - Publicado em 21 out 2022, 08h36

Não é só ter uma boa máscara de tratamento em casa. É preciso entender se ela está de acordo com a textura e as necessidades dos seus fios. E tem mais: saber como aplicar é essencial para potencializar os benefícios. Por isso, trouxe alguns segredinhos para você aprender a tratar de uma vez as madeixas; confira.

Como escolher a máscara ideal?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Analise as características do seu cabelo, como, por exemplo, a textura, se ele está ressecado, sem brilho, quebradiço, embaraçando… e só depois escolha um produto que atenda a essas necessidades. Vale ressaltar que se você estiver com o cabelo muito danificado, pode ser necessário recorrer a mais de um produto para intercalar o uso durante a semana e ainda complementar no salão, pois em alguns casos apenas uma fórmula não é capaz de repor os nutrientes que suas madeixas precisam. Só assim você consegue conquistar madeixas hidratadas e definidas, como as da atriz Taís Araújo.

Quais ativos devo priorizar?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Assim como na questão anterior, tudo vai depender das características dos seus fios, como a textura, estado do cabelo, se tem procedimento químico ou se tem alguma coloração, como o da modelo Alessandra Ambrósio. Ainda assim, alguns componentes são essenciais e bem fáceis de encontrar, como a elastina, o ômega 3 e 6, a queratina, as vitaminas e minerais, e os antioxidantes. Nesse link você pode conferir qual ativo é essencial para cada tipo de cabelo.

Com que frequência as máscaras devem ser utilizadas?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Candice King (@candiceking) Continua após a publicidade

Isso varia de acordo com as características dos fios de cada pessoa, isto é, quem usa algum tipo de química, coloração, tem dano ou os fios descoloridos, como os da atriz Candice King, precisará recorrer ao tratamento mais vezes. De forma geral, o ideal é utilizar o produto duas vezes na semana. Em todo caso, peça ajuda do seu cabeleireiro para definir qual é a melhor forma de uso para o seu caso.

Posso misturar outro produto na minha máscara

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DANDARA MARIANA (@dandaramariana)

Depende. Misturar os produtos pode criar uma combinação desastrosa e acabar anulando os ativos por falta de compatibilidade. Outra questão é a marca, usar fórmulas de fabricantes diferentes também pode ser danoso para os seus fios. No entanto, existem maneiras de misturar os componentes e obter um bom resultado, como no caso dos óleos de macadâmia e de argan que são bem-vindos nos cremes de hidratação, levando a mais definição, como a das madeixas da atriz Dandara Mariana. Nesse vídeo ensino o passo a passo de como fazer uma “misturinha”:

Como usar as máscaras de forma correta?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⚡️PITTY⚡️ (@pitty)

Comece lavando os cabelos com shampoo e condicionador, remova bem o excesso de água e só então aplique a máscara em todo comprimento, respeitando a distância de três dedos da raiz. Com as mãos em forma de pinça, enluve bem as mechas, uma por uma, para que o produto penetre. Deixe a máscara agir pelo tempo informado pelo fabricante e, em seguida, enxágue bem. A última ducha pode ser com água fria, que vai ajudar a fechar as cutículas. Lembre-se de usar uma toalha de algodão e não friccionar os fios na hora de enxugar, para que eles fiquem saudáveis e brilhantes, como os da cantora Pitty.