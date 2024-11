Garota do Momento: veja como reproduzir os cabelos das personagens

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A década de 1950 está de volta à telinha! A nova novela das 18h, Garota do Momento (Globo), leva os telespectadores para o encantador cenário dos anos dourados. E não é só a história que faz a gente viajar no tempo, mas os visuais das personagens principais também nos remetem ao charme e elegância daquela época, vem ver!

Estreante em novelas na Globo, a atriz Maisa Silva interpreta Bia, que surge com um corte reto, que deixa o cabelo mais volumoso, mesmo quando usado liso. Apesar da escova modelar as madeixas, não é aquele visual chapado.

Mas compare a finalização e veja que faz toda a diferença. E as pontas bem onduladas conferem um charme ao look.

Depois do grande sucesso em Renascer (Globo), Duda Santos está de volta como a personagem Beatriz, com seus lindos cachos naturais. Para copiar o visual, basta aplicar um bom ativador de cachos, amassar suavemente as mechas com uma toalha fofinha ou um papel toalha, que remove o excesso de água sem retirar o produto.

Também é possível usar um difusor para secar. Lembre-se: evite mexer muito nos cachos durante a secagem, para não desmanchá-los e acabar com frizz. Finalize com spray de brilho.

Letícia Colin ficou platinada para dar vida à vilã Zélia. Se você está pensando em se inspirar nesse visual, é importante ter em mente que fios loiros precisam de cuidados especiais antes e após a mudança.

Tratamentos no salão e manutenção em casa são essenciais. Fale com seu cabeleireiro, pois como especialista em transformação, não aconselho uma mudança radical. A maioria acaba não gostando do resultado. Então, a minha dica é: mude aos poucos, comece com luzes para ir clareando os fios até fazer a mudança completa, combinado?

No vídeo abaixo, trago mais dicas sobre cuidados para os loiros:

E, por fim, Klara Castanho, a Eugênia, de Garota do Momento, adotou o short bob, o famoso Chanel, mas com algumas adaptações: camadas desconectadas, que evitam aquele volume exagerado, e uma franja reta curtinha, que ajuda a equilibrar e modernizar o look.

No dia a dia, a atriz investe em várias finalizações, mostrando que esse tipo de corte, apesar de ser característico dos anos 1950, pode muito bem ser moderninho.

