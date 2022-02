Dicas para manter os fios cacheados definidos e saudáveis

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem aqui faz parte do time das encaracoladas? Eu sei que você ama desfilar por aí ostentando as formas dos seus fios, mas em determinados momentos sente que eles ficam sem definição e com um aspecto ressecado, certo? O cabelo cacheado tende a ser mais hidratado na raiz e seco no comprimento, principalmente nas pontas. Isso acontece porque a oleosidade natural, produzida no couro cabeludo, não consegue se espalhar por toda a extensão do fio devido ao formato espiral. Fora o frizz e a falta de definição, que são comuns e podem estragar o visual.

Separei seis dicas que vão te ajudar a deixar o crespo mais hidratado e definido. Olha só:

Na hora de lavar

Para conquistar madeixas dignas de cinema, como as da atriz Zendaya, invista em produtos com fórmula suave e hidratante, que contenham ativos como a elastina, ômega 3 e óleos. Esses elementos vão ajudar a manter a definição das curvas. Além disso, evite passar xampu no comprimento e água muito quente, que potencializam o ressecamento.

Hidratação é importante

Para deixar o fio mais forte e bonito, como o da atriz e apresentadora Maísa Silva, aposte em uma máscara rica em vitaminas, óleos e queratina, uma vez por semana, em casa. Evite aplicar o creme na raiz, comece com uma distância de dois dedos e enxágue bem todo o produto para não restar resíduos que possam causar irritações e descamações. Vale, ainda, hidratar uma vez a cada 15 ou 30 dias no salão para potencializar os resultados.

Spa noturno

Outra alternativa para nutrir os fios é o SPA noturno, uma opção para quem não tem tempo de tratar no dia a dia, mas ainda assim deseja mantê-los saudáveis, como os da ex-BBB Gleici Damasceno. Basta dividir as mechas ainda secas em quatro partes e aplicar um óleo de reparação sem enxágue. Massageie mecha por mecha para que o produto penetre a cutícula. Enrole uma toalha na cabeça ou use uma touca e durma com o produto. No dia seguinte, lave como de costume e aplique uma máscara de hidratação para reforçar os cuidados.

Finalização com CC Cream

Para ter a definição das madeixas da atriz Juliana Paes, utilize um CC Cream depois de lavar para ativar os cachos, começando próximo da raiz e descendo até as pontas. Em seguida, penteie os cabelos com uma escova polvo ou pente de dentes largos e amasse suavemente usando uma folha de papel absorvente. Ele retira a água e mantém o produto. Deixe secar naturalmente. Se preferir, você também pode usar o difusor com ar morno ou frio. Lembre-se de aplicar um protetor térmico antes das ferramentas de calor.

Manutenção em dia

Como se trata de uma textura um pouco mais ressecada, é necessário fazer sempre uma manutenção no salão, com tratamento específico para nutrir, definir e controlar o frizz, além de minimizar o ressecamento. O corte também precisa ser feito a cada dois ou três meses, para ficar livre de pontas duplas e secas, assim como os cabelos da atriz Débora Nascimento.

Day After

Quer lavar em dias alternados, mas o cabelo precisa estar lindo no dia seguinte, como os da cantora Beyoncé? Então invista em uma touca ou fronha de travesseiro de cetim/seda para dormir. Ela permite que os fios deslizem suavemente durante a noite e evita o atrito, principal causador do frizz. Pela manhã, ao acordar, aplique um óleo reparador no comprimento e pontas, para manter a hidratação das curvas. A bailarina, influencer e BBB, Bruna Gonçalves é fã do acessório.