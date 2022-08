Day after: tenha cachos impecáveis entre as lavagens

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem tem cabelo cacheado sabe como é difícil manter a definição por mais de um dia. Eles vão ficando armados ou murchos, ressecados, com frizz…Ter um day after com cachos impecáveis pode parecer um verdadeiro desafio, mas não é impossível. Quer saber como? Listei oito dicas para ajudá-la a manter essa picumã saudável e muito definida; vem ver.

Prepare os fios

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Devido ao seu formato em espiral, a oleosidade produzida no couro cabeludo não consegue percorrer esse fio até as pontas, deixando-o mais ressecado. Ou seja, esse comprimento precisa ser nutrido constantemente para que não resseque ainda mais. Antes de lavar os fios, vale a pena aplicar um óleo à base de macadâmia e argan para criar uma barreira protetora e continuarem saudáveis, como os da atriz Camila Pitanga. Quando estiverem secos ou úmidos, essa dica também é válida. Mas não exagere na quantidade.

Atenção ao xampu e ao condicionador

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Não adianta comprar um produto top de linha, se ele não foi feito para atender as necessidades do seu fio. Quem é do time dos cachos, deve dar preferência a fórmulas enriquecidas com óleos de coco e ômegas 6, 7 e 9, e elastina. É que durante as lavagens, eles começam a construir essa definição, sem contar que devolverão a saúde dos fios, proporcionando mais brilho e maciez, como os da atriz Leandra Leal.

Evite altas temperaturas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayza Nicácio (@rayzanicacio)

Se você quer ter o visual da influenciadora Rayza Nicácio, precisa saber que a água quente é uma das principais inimigas da saúde dos cabelos, pois ela abre as cutículas e remove toda a sua hidratação, deixando-os secos, sem brilho, elasticidade e quebradiços. Vale lembrar, que as altas temperaturas vindas dos secadores, babyliss e do sol também prejudicam os fios, então não se esqueça de utilizar um CC Cream com proteção térmica e/ou solar para evitar danos.

Aposte nos ativadores de cachos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Vianna (@crisvianna)

As curvas definidas da atriz Cris Vianna são inspiradoras. E uma das dicas para conquistar esse visual é usar ativador de cachos. A forma de aplicação é essencial, ou seja, amassar bem os fios ainda úmidos, já com o produto, utilizando um tecido de algodão, pode ser uma camiseta ou toalha felpuda. O papel toalha também cumpre muito bem essa função.

Volumão? Aposte em um pente garfo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

Para quem, assim como a jornalista Maju Coutinho, não abre mão de um visual poderoso, é bom sempre ter um pente garfo. Ele é uma ótima ferramenta para dar um up no look, deixando os fios mais volumosos. Além disso, pode ser utilizado nos fios úmidos ou secos. Nos cabelos molhados ele ajuda a soltar a raiz, proporcionando um volume moderado. Já nas madeixas secas, intensifica o volume, quanto mais usar, mais alta a raiz vai ficar. Vale lembrar que o movimento correto é da raiz em direção ao comprimento, ele não deve ser usado nas pontas, pois pode quebrá-las.

Pare de passar as mãos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Muitas mulheres têm o hábito de ficar passando a mão nos cabelos o tempo todo. Se você é do time das cacheadas e fica fazendo isso, certamente a sua finalização não vai durar. Quer ter o visual da cantora Iza? Então assim que finalizar, não tente mudar as madeixas de lado ou acertá-las.

Atualize o seu corte

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por STHE ⚓️ (@sthefanematos)

Fios muito longos e com corte reto tendem a pesar menos e isso afeta a sua definição. Não quer dizer que você não possa ter um cabelo cacheado e longo, mas investir em um corte em camadas, como fez a influenciadora Sthe Matos, é essencial para distribuir corretamente o volume das suas madeixas.

Touca ou fronha de seda/cetim

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Você sabia que os tecidos de algodão absorvem a umidade natural da fibra capilar e, com o atrito, os fios ficam mais embaraçados e com frizz?! Para evitar que isso aconteça, aposte em uma fronha ou touca de cetim ou de seda, que permitirá que os fios deslizem delicadamente durante o sono. Assim eles mantêm os cachos mais organizados, permitindo que você tenha um day after perfeito, como o da influenciadora Paula Amorim.

Nesse vídeo trago mais dicas para manter os cachos mais definidos: