Acabe com o frizz! Como secar o cabelo sem secador ou difusor

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A primavera e o verão são as melhores épocas para secar o cabelo ao ar livre, naqueles dias em que você não tem um compromisso ou não precisa de um penteado mais construído. O problema é que eles podem demorar para ficarem enxutos, podem perder a forma e ainda ganharem aquele frizz. Mas eu trouxe algumas dicas para você acertar e deixar de lado o secador e o difusor.

Tudo começa no banho

A água quente abre as cutículas, deixa as madeixas mais suscetíveis à quebra e armadas, bagunçadas. Então, invista na água morna. Finalize com uma ducha gelada para evitar os probleminhas mencionados. Use uma toalha de algodão ou uma camiseta para remover bem o excesso de água, minimizar o frizz e a manter a forma.

Aliás, se você tem muito frizz, dá o play nesse vídeo que trago algumas dicas:

Mantenha hidratações periódicas

Um cabelo hidratado é importante para a secagem natural. Portanto, escolha uma máscara de acordo com suas necessidades e faça a aplicação de duas a três vezes por semana. Lembre-se de investir em tratamentos no salão para potencializar os resultados.

Cabelos finos e lisos

Sei que para alcançar o volume é difícil, mas o truque é usar um pó modelador de texturização e de volume na raiz, espalhar bem e deixar secar. Ele também pode ser aplicado no comprimento. Você pode pentear, amassar com as mãos ou então, faça uma trança, fique meia hora e solte. São muitos looks diferentes para você apostar.

O ideal é usar, ainda no banho, durante a pausa do condicionador ou do creme de tratamento, um pente de dentes largos para desembaraçar e já começar a amassar os fios. Depois que retirar o excesso de água, aplique um CC Cream ou um ativador de cachos, com extrato de elastina e óleo de coco, para ajudar a manter a forma.

Óleo nas pontas

Independentemente da sua textura, vale passar também um pouco de óleo que seja fonte de ômegas 6 e 9 nas pontas, pois ele aumenta a retenção hídrica e ainda melhora a flexibilidade dos fios. Aliás, vale ter esse óleo na bolsa para reaplicar no final do dia e evitar que as pontas fiquem ressecadas. Assim como um spray de brilho, que ajuda a dar um up no visual.

Ih, Cintra , não gostei, o que fazer?

Pode ser que você esteja tão acostumada com a escova, por exemplo, que pode estranhar o visual natural. Se te incomodar, faça um coque, um rabo de cavalo ou uma trança.