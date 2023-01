Cabelos ralos x Cabelos finos: Rodrigo Cintra explica a diferença

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você sabe qual é a diferença entre os cabelos ralos e os finos? Não, eles não são a mesma coisa. Explico: os fios ralos são caracterizados por alterações que enfraquecem as madeixas, como danos após procedimentos químicos ou efeitos colaterais devido a problemas de saúde. Já os finos são pré-determinados geneticamente e não podem ter a sua espessura alterada. Como descobrir qual é o seu? Como tratar? Para acabar com as dúvidas de uma vez por todas, trouxe dicas que vão te ajudar; vem ver.

Refere-se à espessura do fio e/ou a quantidade deles. Ou seja, existem as seguintes possibilidades: você pode ter muito cabelo, só que com a fibra mais fina; ter fios mais grossos, mas em pouca quantidade; ou ter a fibra fina e em pouca quantidade, como a apresentadora Angélica Ksyvickis. Essas características são definidas geneticamente, ou seja, não têm relação com os cuidados e procedimentos realizados nas madeixas.

Apesar dessa ser uma característica natural e não resultado de danos, os tipos finos são muito delicados e precisam de cuidados específicos para se manterem saudáveis, então evite lavá-los com água muito quente, usar ferramentas de calor demasiadamente e fazer procedimentos químicos frequentemente.

Vale investir em tratamentos ricos em proteínas, aminoácidos e lipídeos, responsáveis por repor a massa capilar. Opte também por produtos texturizadores, como o pó modelador, que além de ajudar a fixar os penteados, confere um up no volume.

Nesse vídeo trouxe alguns cortes para quem quer deixar o cabelo fino mais cheio:

Cabelo Ralo

Refere-se à perda de densidade no couro cabeludo. A pessoa pode estar sofrendo com uma alteração no folículo piloso, que produz fios mais finos, fenômeno conhecido como afinamento capilar. Isso pode ser genético e levar a alopecia, condição da apresentadora Jada Smith. As alterações hormonais causadas pela menopausa também estão na lista, assim como medicação, estresse e até mesmo procedimentos químicos.

Como tratar cabelos ralos

É preciso entender as causas desse afinamento. Por isso, tenha uma boa conversa com o seu cabeleireiro, para descobrir se o problema ocorreu por um procedimento químico, por exemplo. O profissional vai saber diferenciar e se for algo relacionado a saúde vai sugerir um médico, dermatologista ou tricologista. Importante que você vá para fazer um diagnóstico preciso e voltar a ter suas madeixas como sempre sonhou, combinado?