Bob posh spice: aprenda a replicar o corte de Victoria Beckham

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você viveu os anos 1990, cantou e dançou com as Spice Girls, provavelmente já tem uma ideia do que e de quem estamos falando: dela mesma, a eterna posh spice Victoria Beckham.

Mas se você não sabe, explico: a estilista e empresária era cantora da banda britânica, que se tornou um ícone do pop, inspirando gerações, e seu corte era uma marca registrada: caracterizado por ser um bob assimétrico, na altura dos ombros, repartido ao meio e com acabamento reto.

Volte para setembro de 2024, mês que a estilista, que ostentava um cabelão quase até a altura do umbigo, surgiu com as madeixas – pasmem – no ombro. Uma baita transformação, fazendo uma releitura do seu antigo look.

Se você é fã do corte médio, já pode ir anotando as dicas de como estilizar. Faça uma risca no centro, e seque com secador, virando levemente as pontinhas. Ou então use um mousse e amasse, para deixar com textura.

Como ele combina mais com fios lisos, é importante cuidar bem para evitar o ressecamento e as pontas duplas, que ficam muito mais aparentes nesse tipo de corte. Por isso, invista em finalizadores com proteção térmica, com ativos como queratina e óleo de cálamo, para proteger dos danos causados pelas ferramentas de calor, hidratar e selar as cutículas.

Outro produto que gosto bastante é o spray de brilho, ele dá aquela forcinha para a fibra capilar ficar mais luminosa.

No vídeo, abaixo, também ensino como manter os cabelos brilhantes

Por último, a manutenção, que precisa acontecer a cada dois meses, no máximo, para manter a forma e preservar o seu look.

