Boardroom bob é o corte de cabelo da vez

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já ouviu falar no boardroom bob? É um corte de cabelo que tem a referência do Chanel, mas com um comprimento que varia entre o curto (um pouco acima da linha do queixo) e o médio.

A atriz Zendaya tem sido uma das referências para esse estilo, tanto que desfilou no red carpet do Oscar com esse corte – e aproveitou para brincar com a finalização, deixando as pontas bem marcadas, viradas para cima.

E essa é uma das vantagens. Ele possibilita uma série de estilos, indo desde um acabamento natural, passando pelo sofisticado, até o look glamoroso.

Nessa imagem, por exemplo, o cabeleireiro da atriz adicionou volume no topo. E, agora, as pontas estão viradas para dentro. Ou seja, dá para variar muito nas finalizações. Mas a melhor forma de mostrar esse corte é com uma escova modelada mesmo.

Por isso, vale cuidar muito bem dos fios, com hidratações em casa e no salão, usar um protetor térmico antes das ferramentas de calor e investir em produtos como spray de brilho, que ajudam a deixar o cabelo mais bonito.

Agora, se você tem cachos, pode apostar em um ativador ou CC Cream. Aplique com as mãos ou um papel toalha para retirar o excesso de água e garantir a fixação do produto. Se você quer um visual diferente, com cachos mais definidos, o uso do difusor pode ser uma estratégia eficaz.

Boardroom bob repicado também vale

Como é versátil, o boardroom bob conta com a facilidade de se ajustar a diferentes formatos de rosto e texturas de cabelo, por meio de algumas adaptações. Como o repicado da top model Gigi Hadid.

O que você deve lembrar antes de passar a tesoura é de ter uma boa conversa com o seu cabeleireiro, e descobrir se realmente esse estilo vai ser versátil para o seu dia a dia, se você tem tempo de modelar, se gosta de usar as madeixas mais soltas do que presas…

E se você tem fios longos, evite fazer um corte muito radical, pois corre o risco de não gostar e leva um tempo para se acostumar com o novo look. Então, vá diminuindo esse comprimento aos poucos, combinado?

