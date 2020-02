Como potencializar o efeito da chapinha

Na hora de secar, jamais passe chapinha no cabelo molhado

Foto: Dreamstime

1. Lave

É imprescindível lavar o cabelo antes de passar a chapinha. Se não, ao entrar em contato com o calor do aparelho, a oleosidade produzida naturalmente pelo couro cabeludo pode danificar os fios. “É como se você jogasse o cabelo numa frigideira cheia de óleo”, compara o técnico Douglas.

2. Proteja

Nos fios limpos e úmidos, aplique um defrizante termoativado (e específico para seu tipo de cabelo). “Assim, a chapa desliza com maior facilidade pelas mechas”, esclarece a cabeleireira Keiko. Além disso, o produto mantém o efeito liso por mais tempo e protege o cabelo do calor do aparelho.

3. Seque

Jamais passe chapinha no cabelo molhado. As consequências são as mesmas de passá-la nos fios oleosos, sem lavar (item 1). Seque-os completamente! O ideal mesmo é fazer uma escova, que deixará ainda mais fácil modelar os fios com a chapinha.

4. Separe

Divida o cabelo em quatro tufos: acima das orelhas, no alto da cabeça e perto da nuca. Alise a parte de trás e só depois as laterais. Comece chapando os fios perto da nuca. Se alisar antes a parte de cima, o cabelo alisado se mistura com outros e você se atrapalha.

5. Agilize

Se trabalhar com um aparelho estreito, separe mechas de 2 cm. Se utilizar um mais largo, elas devem ter até 3 cm. “Se alisamos muito cabelo de uma só vez, será preciso passar a chapa várias vezes no mesmo ponto, o que danifica os fios e, lógico, torna o processo mais demorado”, adverte Douglas.

6. Deslize

Deixar a chapa parada no cabelo não irá alisá-lo mais rapidamente. Mantenha o aparelho deslizando numa velocidade constante para não danificá-lo.

Um hábito a ser combatido!

Jamais esfregue o comprimento dos cabelos durante o banho ou mesmo depois, ao secá-los com a toalha. Tal hábito deixa a cutícula dos fios aberta. “Aí, quando passar a chapa, você danificará o cabelo, tornando-o ressecado e sem brilho”, adverte Douglas. para quem faz chapinha ao menos duas vezes por semana, é necessário hidratar os fios a cada 15 dias.

Encontre o modelo perfeito

Prefira sempre aparelhos…

… de cerâmica

“Quando aquecidos, emitem raios infravermelhos que selam as cutículas e alisam os fios facilmente”, explica Douglas Moura, técnico da Taiff e ProArt. Assim, não é preciso passar a chapa várias vezes no mesmo lugar.

… que emitem íons

Os íons acabam com o arrepiado. “Além disso, quebram moléculas de água na superfície dos fios e facilitam sua absorção”, diz. Resultado: cabelos hidratados, brilhantes e sedosos.

… de prancha mais larga

Você alisa mechas maiores e chapa todo o cabelo mais depressa. A única desvantagem: este modelo é mais difícil de ser manuseado do que os fininhos.

… de abertura pequena

O vão formado entre os dois lados da chapa deve ser o menor possível. “Dessa forma, os fios são mais pressionados e ficam lisos sem dificuldade”, assinala Keiko Ito, do Gilberto Cabeleireiros.



Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Prancha Titanium 450, da Taiff. R$ 350*

2. Prancha Slim, da New Hair. R$ 149*. SAC: (11) 3666.7419

3. Prancha Compact Liss, da Arno. R$ 69,99*

4. Prancha Salon Exclusive, da GA.MA. Italy. R$ 169*

5. Prancha Ceramic Liss, da Philco. R$ 84,90*

*Preços pesquisados em maio de 2011