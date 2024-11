6 ideias de corte para valorizar e modernizar cabelos cacheados e crespos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você é do time das cacheadas e crespas, e quer dar um up no visual, está no lugar certo! Separamos algumas ideias e referências, inspiradas em famosas, para você modernizar o seu look; confira.

O corte de Viola Davis

O cabelo natural sempre tem o seu charme e é importante que ele esteja muito bem tratado, como o da atriz Viola Davis. Por isso, vale fazer o haircare em casa semanalmente, usando uma boa máscara de hidratação, com ativos como extrato de quinoa e óleos essenciais de cálamo e de mirra, que conferem brilho e vitalidade.

A cada 15 dias você pode investir em um tratamento no salão, como aqueles com o nanocolágeno, uma substância versátil, que consegue nutrir a fibra capilar, deixá-la mais resistente e ainda minimizar o frizz.

Agora, já pensou em cuidar dos fios enquanto dorme? Então coloque na sua rotina um sérum de nutrição intensiva com ação noturna. Você aplica antes de deitar e no outro dia enxágua como de costume ou então borrifa um CC Cream amassando bem as madeixas para ganharem cachos.

O Black de Aline Wirley

Poderosa! Com um black power incrível, com textura 4C, a cantora exibe um estilo único e marcante. Seu visual se destaca não apenas pelo volumão, mas pelas diversas transformações que faz, como o tom dourado acobreado (foto 1) e o acobreado (foto 2) – aliás, a Aline merece uma coluna só com as referências de cabelo dela, por ser tão inspiradora.

Só que vale lembrar que a fibra das cacheadas e crespas são mais delicadas e tendem a ser naturalmente mais secas, por conta das curvas, e aí a oleosidade demora mais para percorrer o comprimento e chegar até as pontas.

Não importa a nuance escolhida, o que você precisa é cuidar bem, antes e depois da descoloração, e durante a química pedir para o seu cabeleireiro usar produtos do tipo “plex”. Essa é uma etapa feita em lavatório, em que o profissional aplica uma substância que ajuda a proteger os fios das agressões químicas ao mesmo tempo que repõe os nutrientes perdidos. Incrível, né? Hoje, contamos com essa e outras tecnologias para quem quer mudar a tonalidade, mas manter a saúde capilar.

O coque despojado de Jessica Ellen

Despojado, o coque da atriz Jéssica Ellen é uma referência incrível para as crespas. Para fazer, basta juntar as madeixas para trás, deixando algumas mechas próximas ao rosto, e prender no topo. Depois, enrole uma parte do comprimento ao redor do elástico e finalize com alguns grampos, deixando as pontas soltas. Assim, você garante um look lindo e fresco!

A franja elegante de Taís Araújo

As franjas estão em alta, especialmente entre as cacheadas e crespas, como as da talentosa Taís Araújo. Mas o corte precisa combinar com o estilo da pessoa e o tipo de rosto.

Por exemplo, o rosto triangular pede uma franja na altura da testa ou perto das sobrancelhas para criar leveza e movimento. Já os redondos devem apostar naquelas que ficam próximas das maçãs ou do queixo, que ajudam a alongar a aparência, assim como os quadrados – fuja das curtinhas, pois podem achatar ainda mais o contorno.

E, por fim, o oval, como o da atriz, que combina praticamente com todos os tipos.

Tranças de Jessica Córes

Quer inovar? A trança de raiz é a alternativa! Esse visual fica bem rente ao couro cabeludo, conferindo praticidade, versatilidade e durabilidade. Para aderir ao penteado da atriz Jessica Córes, você precisará aplicar um CC Cream nos cabelos, dividi-los em mechas finas verticais, desde a parte da frente até a nuca.

Depois, cada mecha precisa ser dividida em mais três partes, e agora você vai começar a trançar. A trança deve ser alimentada usando os fios que você separou para aquela mecha.

A ponta pode ser finalizada com um elástico transparente. O seu comprimento é curto e/ou as madeixas são finas? Pode usar uma extensão. Mas aconselho procurar um profissional para esse tipo de penteado, pois pode parecer simples de executar, mas não é.

Gostou? No vídeo, abaixo, trago outras dicas de cortes para cabelos cacheados e crespos:

