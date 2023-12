Desde a ceia até o look perfeito, o Natal está chegando, sendo o momento perfeito para organizar todos os detalhes para ter uma comemoração perfeita, recheada de decorações, presentes e, claro, amor. E nessa contagem regressiva para as festas, não poderíamos esquecer das nossas unhas, das mais simples às decoradas: aqui, você encontra inspirações de nail art simples e bonitas para o Natal.

7 inspirações de nail art simples e bonitas para o Natal

Francesinha com toca de Papai Noel

Nada melhor do que começar pelo maior símbolo do Natal, não é mesmo? Para entrar no clima, você pode apostar em francesinhas vermelhas e, em uma delas, criar um gorrinho de Papai Noel – simples e charmoso!

Lembrando que, a escolha da cor depende completamente do seu gosto mas, para deixar ainda mais glamouroso, pode ser interessante escolher um esmalte com partículas de brilho ou, inclusive, finalizar as áreas vermelhas aplicando um pó metálico da mesma tonalidade.

Nail art com enfeites de Natal

Você precisa de um close minimalista para o dia a dia? Você ainda pode entrar no clima da temporada natalina, com esta inspiração que parece saída da árvore de Natal!

Comece passando uma base incolor nas unhas e, com a ajuda de um pincel extra fino, faça linhas irregulares com uma tonalidade dourada. Depois de ter nosso fio dourado, podemos passar para as decorações, não é mesmo?

Desenhe seus ornamentos de Natal favoritos em cada uma das unhas, tentando dar a ideia de que estamos pendurando estes arranjos nas unhas da mesma forma que fazemos com a árvore.

Você pode escolher entre as clássicas esferas natalinas, estrelas, presentes e, inclusive, pequenos bonecos de gengibre. Para finalizar, passe uma camada de top coat.

Nail art com flocos de neve

As principais cores que aparecem durante o Natal são, sem sombra de dúvidas, vermelho, branco e verde. Mas vale inovar e trazer também o azul!

Uma opção minimalista e elegante é incorporar a cor através da francesinha, intercalando com o branco. Quer inovar no formato clássico? Depois de finalizar as francesinhas azuis, continue o traço de forma fina até o fim da unha.

Para dar aquele up natalino, use um pincel fino para fazer flocos de neve.

Nail art natalina de laço

Você está à procura do presente perfeito? Ele pode muito bem estar escondido em suas unhas!

Escolha seu esmalte vermelho favorito – apesar de, neste caso, você poder usar qualquer uma das cores clássicas de Natal! – com partículas de brilho, e passe em todas as unhas da mão.

Depois, com ajuda de um pincel de nail art, desenhe, com esmalte branco ou prateado, duas linhas retas – uma deve ser horizontal enquanto a outra deve ser vertical – que se encontrem no meio.

Depois de secas, continue com o pincel e esmalte branco, e desenhe os laços.

Papel de embrulho e árvores

Se sua cor natalina favorita é o verde, temos a esmaltação perfeita para você! Passe um esmalte verde escuro em todas as unhas, exceto no anelar, que deverá ter uma tonalidade branca ou, inclusive, incolor.

Depois, no indicador, desenhe pinheiros com esmalte branco, usando traços finos.

Passando para o anelar, após passar o esmalte branco, utilize o mesmo esmalte verde e um pincel fino para fazer diversas linhas verticais e horizontais ao longo da unha, criando uma padronagem xadrez.

Nail art de rena

Que tal ter um dos grandes ajudantes de Papai Noel na sua nail art? No dedo anelar, comece aplicando uma cor de base neutra, como o bege ou um marrom mais claro.

Quando secar, com a ajuda de um pincel fino, desenhe os chifres do pequeno ajudante de Papai Noel com um esmalte dourado, se possível, com partículas de brilho. Por fim, desenhe os pequenos olhos e,claro, o nariz vermelho característico de Rudolph!

Nail art vermelha e branca

Vamos viver no mundo dos doces? Todos conhecemos os clássicos bastões doces de menta que vemos anualmente durante o Natal, então, nada mais justo do que incorporar nas nossas unhas.

Passe um esmalte vermelho com brilho na superfície da unha e, quando estiver seco, desenhe linhas irregulares de forma horizontal com um esmalte branco.

Você pode misturar as unhas de “bastões doces” com outras técnicas do mundo de nail art. Por exemplo, intercalando os designs com francesinhas vermelhas ou aplicando flocos de neve.

