5 inspirações de penteados das famosas para o Réveillon

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Está chegando a hora de se despedir de 2022 e e receber 2023 com muita festa e ao lado das pessoas que são importantes para nós. É claro que todo mundo quer caprichar no look neste momento, não é mesmo? Então, para te ajudar a fechar o ano com chave de ouro, fiz uma lista com alguns penteados das famosas para você se inspirar e usar no Réveillon. Vem ver.

Ondulado poderoso

Para quem prefere usar os fios soltos, mas ainda assim não abre mão de uma finalização diferente, que tal se jogar em um ondulado? O estilo usado pela apresentadora Angélica Ksyvickis é perfeito para adicionar volume e movimento às madeixas. Se você usar sua textura lisa, vai precisar aplicar um CC Cream com proteção térmica. Depois, separe mechas médias e enrole com um babyliss. Ao finalizar, aplique um óleo reparador nas mãos e com delicadeza solte os cachos. Borrife um pouco de spray fixador.

Agora, se você vai usar o cabelo cacheado, você pode esperar secar ou secar com difusor, para ativar as mechas, e usar o babyliss para reforçar as ondas.

Semipreso no topo

Esse penteado é bem prático e ainda redistribui o volume do comprimento, deixando o visual mais harmônico. Basta fazer como a cantora Nicole Scherzinger e juntar parte dos fios da frente no topo. Prenda com um elástico e finalize com babyliss no comprimento. O passo a passo das ondas ensino aqui.

Coque despojado

Se você prefere um penteado fácil de fazer e com um ar mais despojado, que tal um coque? Ele nunca sai de moda e se adapta muito bem a diferentes texturas. Sem contar que pode ser feito de diferentes maneiras, como, por exemplo, preso por grampos ou por uma presilha. Você decide. Para aderir ao visual da atriz Nina Dobrev, separe duas mechas frontais e, em seguida, faça um rabo de cavalo médio, enrole o cabelo e fixe o comprimento com grampos. Finalize modelando as mechas soltas e aplique um spray fixador.

Wet hair glamoroso

Independentemente de onde você pretende passar a virada do ano, o wet hair é uma excelente pedida para essa ocasião, uma vez que ele te permite usar os fios soltos, com a garantia de que o penteado permanecerá intacto a noite toda. Para roubar o look da influenciadora Kim Kardashian, comece pela preparação das madeixas, você pode finalizá-las com escova ou usá-las naturais. Depois reparta a raiz, como preferir, aplique um gel com efeito molhado desde o topo da cabeça até as pontas. Penteie e pronto.

Rabo de cavalo com ondas

Agora, se você é do time das mulheres que preferem um penteado estiloso, mas prático de fazer, invista no rabo de cavalo. Com ele é possível controlar o volume, o frizz e o comprimento pode ser finalizado de várias maneiras, como, por exemplo, com trança, liso e ondulado, como fez a cantora Ivete Sangalo.

Nesse vídeo trago dicas de como tratar o cabelo, para que o seu penteado fique ainda mais bonito: