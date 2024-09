Quando o término de um relacionamento não rompe o laço entre o casal

Um amor acidente. Todos param para ver, mas ninguém se atreve a tocar.

Como diz a música de Liniker e Rodrigo Alarcon

“Jogados aqui

Dois corpos abraçados

Deitados machucados

Um amor-acidente

Todos param pra ver

Ninguém toca

Nem se mexe

Por medo de se dizer o que não se diz

Que morreu

Que esse amor não mais existe aqui

Faleceu

E da morte nasceu

Poesia e canção”

Há um silêncio que pesa, como se admitir em voz alta fosse torná-lo ainda mais

real. O que era inevitável, agora é um choque que ninguém consegue evitar.

Duas vidas que, de repente, tomaram rumos distintos, mas que permanecem

presas por um laço invisível, impossível de romper. Não era para ser assim,

dizem em silêncio, mas o que deveria se soltar, se recusa a desatar.

É um amor impossível, desses que o destino insiste em manter à margem. Um

amor que, por mais que tente seguir adiante, volta sempre ao ponto de partida.

Como se cada dor, cada separação, fosse apenas um novo nó nesse laço que

os une e separa ao mesmo tempo.

Eles seguem, cada um em seu caminho, mas com a certeza de que nunca

estarão realmente livres. E essa é a maior ironia: o que era para ser passageiro

se tornou permanente. Um laço que, por mais que a vida puxe em direções

opostas, continua a resistir.

O amor, no fim, é esse acidente. Não planejado, não desejado, mas que deixou

marcas que ninguém consegue apagar. E assim, seguem. Cada um com sua

dor, mas sabendo que, de alguma forma, ainda estão ligados. Porque há laços

que, por mais que se queira, nunca se desfazem.

“Deixo o meu

O meu amor-acidente sangrar

Ele vai sangrar

E todos vão saber que sofri por amar

E como amei

Ah, como eu amei

Como eu amei

Mulher, eu te amei.”

Todos param pra ver.

*Trecho da música Amor Acidente Liniker e Rodrigo Alarcon

