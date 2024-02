“Há seis anos minha namorada diz que vai largar o marido, mas não larga”

Você também está precisando de conselhos? Então mande as suas dúvidas para se.conselho.fosse.bom@bol.com.br

Olá! Estou na idade do Lobo e sou divorciado. Em meu último ano de casamento, comecei a ter um caso com uma moça, também casada. Ela tinha acabado de ser traída pelo marido, passou por uma fase muito difícil, a ponto de ser tratada à base de remédios. Começamos a nos envolver e criamos um forte laço. Nos apaixonamos perdidamente. O tempo passou, e eu me divorciei – mas ela não. Sempre dependeu financeiramente do marido e decidiu ficar oficialmente com ele até, segundo ela, consolidar sua carreira profissional. Ele sabe a meu respeito. Mesmo assim mantivemos o relacionamento, e eu sempre na esperança de a ter em definitivo.

Todos ao meu redor a conhecem como minha namorada, mas não sabem da nossa história. Fazemos muita coisa juntos: viagens, restaurantes etc. Ja emprestei muito dinheiro pra ela, e nunca recebi de volta. Eu propus casamento, constituir família etc. Antes ela aceitava a ideia, mas há pouco tempo confessou que, mesmo quando se separar do marido, não quer casar novamente. Também decidiu não ter filhos. Já tentei largá-la, mas simplesmente não consigo. Estou “preso” há seis anos nesse relacionamento. Ela é uma mulher incrível. Uma deusa na cama, misteriosa e linda. Se você perguntar se a amo, a resposta é sim. Mas me sinto enfeitiçado de certa forma. E a ideia de perdê-la me deixa extremamente triste e sem rumo. Agora a família do marido descobriu tudo, foi a maior confusão. Mas mesmo assim eles decidiram manter as aparências. Uma loucura. Ela continua oficialmente com ele, mas fica metade da semana na minha casa. A grande verdade é que eu quero largá-la, mas não sei como.

– Medroso.

– Caro medroso

Que situação, hein? São tantas as pessoas e os fatores envolvidos nesse imbróglio que muito me admira que ninguém sinta a necessidade de resolver esse caos. Justamente por isso talvez você tenha que ser a pessoa a fazê-lo. Explico. A história com a sua namorada parece ter começado como tantas outras: duas pessoas em casamentos infelizes que acabaram se envolvendo e vivendo uma grande paixão. Mas só você juntou a coragem para viver esse amor. Ela, por sua vez, se acomodou: descobriu que era possível ficar com o marido e com você ao mesmo tempo, com ambos sabendo e aceitando, e recebendo ajuda financeira dos dois (além de muitas outras coisas, é claro). Qual seria o motivo para ela sair dessa situação dos sonhos? Para piorar, se antes ela parecia topar construir uma vida nova ao seu lado, me parece que essa ideia está cada vez mais distante. Foque nisso: ela já não quer se casar de novo, nem pensa em ter filhos. E as suas necessidades?

Bem, aqui vale ressaltar o óbvio: você é a única pessoa que vai lutar pelos seus interesses nessa história. Não vejo nenhum dilema ético em vocês seguirem como estão – mas você me parece estar muito infeliz. Nesse caso, pouco importa a família dela, do marido dela, da rotina dividida que vocês levam: você precisa entender o que realmente quer desse relacionamento. E então agir. Vai ser dolorido ficar sem ela? Vai. Mas vai passar. Caso contrário, é possível que esses cinco anos se tornem sete, dez, quinze… Se isso acontecer, saiba que foi por escolha sua.

