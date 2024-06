A árdua missão da Ministra do Namoro na semana do Dia dos Namorados

Eu, como Ministra do Namoro, venho por esta afagar os corações partidos e desiludidos. Semana do Dia dos Namorados chegou e, com ela, muitos desiludidos sem companhia (cof, cof). Mas pensem pelo lado positivo: vocês se livraram de filas quilométricas no Paris 6 que, inevitavelmente, resultariam em brigas “por que quem teve a ideia de jantar em um restaurante NO DIA DOS NAMORADOS”?

Tudo – menos romance- não se iludam. E, claro, sejamos francos, jamais discutir sobre dividir sobremesa. Isso só acontece no começo do romance e passa logo, viu?

Vocês também escaparam de discutir a lista de convidados do casamento – sempre tem aquele debate sobre chamar ou não o ex ou o tio chato que fica bêbado e da bafão na festa.

Para os solteiros de plantão, não percam as esperanças! A fila está grande, mas a boa notícia é que a turma dos 30+ está em massa no mercado, graças a uma onda de divórcios. Em um grande pacto nacional, estamos realojando novos casais com celeridade.

Ah, meus caros solteiros, vejam só: sem ninguém para roubar o edredom gostosinho e macio ou o controle remoto, temperatura do ar-condicionado, vocês têm a liberdade de maratonar suas séries favoritas sem interrupções. Nada de dramas sobre deixar a toalha molhada na cama ou as louças acumularem na pia – vocês mandam no próprio reino.

E quem disse que os solteiros precisam passar os fins de semana sozinhos? Com o auxílio “Amigo com Benefícios”, sempre há uma mãozinha para quem precisa de um abraço ou de companhia para uma noite de pizza e Netflix.

Além disso, o programa “Cupido Delivery” está a todo vapor, entregando matches promissores diretamente na sua porta.

Por último, um lembrete essencial: aquele par perfeito pode estar na próxima esquina, no próximo aplicativo, ou mesmo na fila do supermercado ou no que está super moda no momento, A CORRIDA.

Portanto, mantenham os corações abertos e os olhos atentos. O amor, assim como o Wi-Fi, pode estar em qualquer lugar – só precisamos encontrar a senha certa e voilá!

Então, mantenham a calma e a esperança (mas não muita, pois não sou milagreira).

A Ministra do Namoro está de olho e pronta para dar aquela mãozinha (ou conchinha) para todos os corações solitários! Afinal, ninguém deve subestimar o poder de um coração que bate acelerado – se não for ansiedade.

O amor está sempre ao virar da esquina, pronto para surpreender quando menos esperamos.

Será? 👀