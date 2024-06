3ª temporada de Bridgerton: elenco se reúne para a parte final

Nesta quarta-feira (12), o elenco da 3ª temporada de Bridgerton se reuniu em Londres, na Inglaterra, para a première da segunda parte da série – lançada nesta quinta-feira (13), pela Netflix. E, claro, os looks, assim como vemos nas telas, esbanjaram estilo e elegância!

Luke Newton and Nicola Coughlan (Colin e Penélope)

O casal principal da 3ª temporada esteve no tapete vermelho com trajes dignos da caminhada ao altar! Luke apostou em um terno preto com corte moderno e aplicações, enquanto Nicola vestiu um longo de paetê com o longo véu como detalhe.

Golda Rosheuvel (rainha Charlotte)

Nossa monarca favorita não perdeu a majestade na noite de estreia! Golda surgiu em um vestido longo azul com estampa floral e uma espécie de capa – realmente, digno de uma rainha.

Ruth Gemmell ( Violet Bridgerton)

A matriarca da família Bridgerton surgiu com um vestido longo azul royal de corte reto e mangas longas. O toque especial ficou por conta das altas sandálias de salto grosso de veludo vermelho – look elegante e atemporal.

Simone Ashley (Kate Sharma)

A intérprete da viscondessa Kate Sharma Bridgerton surgiu em um look moderno, com toque romântico. Ela elegeu um vestido pêssego transparente, com sutiã de seda e hot pant na mesma cor.

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Também em uma proposta diferenciada, Florence elegeu um conjunto de saia longa evasê e top cropped azul escuro com estampa poá.

Hannah Dodd (Francesca Bridgerton)

Hannah, que vive Francesca Bridgerton na série, ousou com um vestido curto prateado, e sandálias de salto fino com pedrarias.

Adjoa Andoh (Lady Danbury)

E como não amar o visual quase rock star de Lady Danbury? Ela surgiu na première com vestido preto decotado, exibindo parte do sutiã de renda, sapatos pretos de vinil com salto grosso moderno, e um chapéu usado de lado para fechar a produção com chave de ouro.

Jessica Madsen (Cressida Cowper)

Com um estilo bem diferente do de sua personagem, Jessica combinou um top cropped prateado com saia lápis em comprimento midi, adornada por pequenas correntes, além do scarpin com pedrarias discretas.

Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix)

Nossa modista favorita mostrou que também entende tudo de vestidos fora das telas! Kathryn vestiu um longo roxo com fenda discreta, e um decote com detalhe escultural.

E você, já começou a 2ª parte da 3ª temporada de Bridgerton?