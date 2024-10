Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres 50+ vivenciam

Vivo um momento de revisão de vida. Elenco as mil cagadas que fiz ao longo da minha jornada e penso: serviram? Acho até alguma utilidade para momentos onde fui grossa, ingênua, louca ou destemperada. Mas a verdade é que esse inventário só fazemos após o fato consumado.

E não há tecnologia disponível para antever esses atos. Estamos nesse mundo do avatar, da IA, da internet das coisas, mas o ímpeto, a ira, a fúria, o demônio – brota feito furacão e faz tsunami parecer ventinho. Como, então, nos protegermos do acaso?

Eu dava de ombros para futuros, mas agora que o presente se faz escasso, fico querendo não cometer erros novos. Conseguirei?

Tolinha, diria, eu duelar com Deus e achar que eu posso controlar o porvir. Posso? Queria, né?

E nessa de tentar isolar os impactos imensos das trombadas da vida, dou uma medrada.

Gostava de concluir projetos. Adorava começar e terminar algo. Eu era tão corajosa. Para onde foi tamanha ousadia?

Nessa de não cometer deslizes, procuro o caminho mais longo e sereno.

Tomara que a vista seja bonita porque de emoção, sei que essa deu marcha-ré.

