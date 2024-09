8 erros que você nunca deve cometer no primeiro encontro

Todo primeiro encontro é uma oportunidade de conhecer alguém. Seja um futuro amigo, parceiro ou inimigo, é comum ficar nervoso ao lidar pela primeira vez com essa pessoa.

Afinal, o que fazer e, principalmente, não fazer? Pensando nessa pergunta, separamos uma lista com os piores erros que você pode cometer num primeiro date.

8 coisas para não fazer no primeiro encontro

1) Fingir ser algo que não é

Na tentativa de impressionar alguém, é fácil praticar uma grande falha: fingir ser algo que não é. “Ser genuíno atrai pessoas que se conectam com quem você é realmente. Ao invés de tentar agradar, foque em ser respeitoso, empático e presente no momento”, aconselha a psicóloga Marilia Scabora.

2) Falar sobre o ex-companheiro

Depois de terminar um relacionamento, é comum desabafar sobre o antigo parceiro. Mas o encontro não é lugar de fazer isso. Além de se abrir para alguém que você não conhece, corre o risco de ser chata.

3) Contar todos os seus traumas

Faz parte dos dates compartilhar um pouco de sua história, mas é preciso respeitar seus próprios limites. “Nem tudo precisa ser dito de imediato, especialmente quando se trata de traumas ou questões pessoais profundas. Compartilhar o que te faz sentir confortável é o ponto de partida”, esclarece Marília.

Mas quando falar sobre assuntos mais profundos? “O momento certo para compartilhar vem quando você se sente segura e confiante de que a pessoa é digna de sua confiança”, afirma Mayra Cardozo, mentora, especialista em gênero e sócia do escritório Martins Cardozo Advogados Associados.

4) Reclamar de tudo

Quem marca um primeiro date espera que esse momento seja leve, tranquilo e interessante. Quando uma das partes reclama de tudo, esses objetivos vão por água abaixo.

5) Ser grosseiro

Entre as atitude mais deselegante e nada educadas, ser rude com alguém é destaque. Por isso, trate seu acompanhante e todas as pessoas que estão ao seu redor bem – e essa dica vale para além dos encontros amorosos.

6) Se gabar demais

Ao ficar inseguro, muitos tentam escapar desse sentimento ostentando bens ou características próprias. Essa atitude, porém, te afasta dos outros e dá a impressão de que você se sente superior ao restante.

7) Estar mais interessada em agradar do que conhecer o outro

É comum refletir se o outro está gostando ou não de você. Mas e questionar se você está gostando do outro? “Somos frequentemente ensinadas a nos preocupar em ‘agradar’ ou nos moldar às expectativas alheias, em vez de nos perguntarmos se aquela pessoa realmente se alinha aos nossos valores e desejos”, diz Mayra. Ela defende que as pessoas “foquem no seu bem-estar e em estar presente, sem a obrigação de atender expectativas.”

8) Preencher o silêncio a todo custo

Quando o assunto acaba, tentar preencher o vazio falando qualquer coisa parece a única opção. Mas não é. “O silêncio pode ser desconfortável, mas também é uma oportunidade para observar o outro, sentir o momento e até permitir uma conexão sem palavras”, afirma Marilia. Fazer perguntas leves e genuínas, demonstrando interesse pelo outro, é uma alternativa.

