Horóscopo semanal: de 5/9 a 11/9

Áries: Os próximos dias podem trazer certa lentidão em alguns projetos, principalmente se tiver parceiros e equipe. Isso deve tirar um pouco sua paciência, mas lembre-se sempre que certas coisas não tem como controlar, pois tudo acontece no tempo certo. No amor, atente- se com a sua comunicação, tenha cautela ao colocar em pratos limpos tudo que pensa, pois pode gerar interpretações deturpadas.

Touro: Vênus começa a transitar pelo seu paraíso astral e pode trazer mais equilibrio para seus dias, apesar do peso da responsabilidade que anda te perseguindo. Cuide melhor dos seus interesses dando o devido valor ao que você vem construindo. Resiliência e determinação devem ser palavras-chave para você neste momento.

Gêmeos: Com Mercúrio ficando retrógrado em seu paraíso astral, os próximos dias podem gerar certas confusões com suas prioridades e seu senso criativo. Utilize esse momento mais como planejamento do que execução, tenha calma nos processos e não se cobre tanto. O período pede revisão e não ação.

Câncer: Vênus chega no seu setor de comunicação e estudos e o momento pode ser bastante favorável para começar a se aperfeiçoar em algo que vem querendo há tempos. Só dê um chega pra lá na autocobrança e no excesso de críticas a si mesmo. Mercúrio fica retrógrado no final da semana e promete retomar alguns assuntos do passado que precisam ser resolvidos.

Leão: Seu lado financeiro recebe boas influências de Vênus, que chega e traz novidades, assim como direcionamentos para tudo que vem fazendo. O momento é propício para estreitar sua vida profissional em busca de crescimento. No amor, contudo, seja a situação que você está, não esqueça de se permitir a vivenciar e a receber afeto. Não tenha medo de se apaixonar e se entregar de verdade na relação.

Virgem: Vênus chega em seu signo e faz companhia para o Sol, trazendo uma jovialidade e energia fundamental para realizar o que deseja. Não se esqueça de cuidar de você, de dentro pra fora, e de treinar seu olhar para perceber coisas boas na vida, mesmo aquelas que não estão normalmente em seus planos, mas que acontecem mesmo assim. Semana de boas vibes.

Libra: Mercúrio, o planeta da comunicação, fica retrógrado em seu signo e traz uma energia de freio para certos assuntos. Não convém começar nada por agora, somente siga em um ritmo que você consiga controlar – todo o resto, não faz parte do seu controle. Cuide melhor da sua comunicação em todos os setores para que não tenha perigo de ser mal interpretada.

Escorpião: Mercúrio fica retrógrado em uma parte mais sensível do seu Mapa e traz certo recolhimento e pé no freio diante de algumas atitudes e decisões. Respeite seu momento e não queira agir contra – tudo é uma fase. Aproveite para estudar ou se conectar melhor com suas essências.

Sagitário: Vênus no setor mais alto do seu Mapa traz boa flexibilidade para cuidar de possíveis desafios na carreira, mas traz também oportunidades de crescimento. Seu olhar equilibrado e intuitivo pode gerar bons resultados e fazer com que tenha mais esperança em conseguir o que deseja. Nos relacionamentos, cuidado com o “sincerídio”.

Capricórnio: Vênus chega em seu setor de expansão e crescimento e tudo indica boas novas se você estiver esperando por uma viagem, cursos e estudos no geral. A energia chega para trazer bons resultados para quem deseja se desafiar. Porém, Mercúrio ficando retrógrado no ponto mais alto do seu Mapa te pede mais paciência para lidar com situações e pessoas no seu campo profissional.

Aquário: Mercúrio, seu regente, fica retrógrado no seu setor de expansão, viagens e conhecimento e pode dar um freio em ideias e projetos que não fazem tanto sentido assim pra você. Se for viajar, redobre a atenção para não perder horários e compromissos. Contudo, o momento pede um pouco mais de foco e cuidado em tudo que vem absorvendo de energia.

Peixes: Vênus chega em seu setor de parcerias e relacionamentos e abençoa com novas energias suas relações. É propício para você cuidar melhor desses assuntos, olhando mais para o lado racional do que emocional. Para os próximos dias, conte com sua equipe e colegas para ter bons resultados no trabalho e no amor, é momento de curtir mais o parceiro / parceira.