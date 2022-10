Horóscopo semanal: as previsões de 03 a 09/10

Atualizado em 2 out 2022, 16h36 - Publicado em 2 out 2022, 16h22

Áries

Lua começa a semana crescendo no signo de Capricórnio e traz novas energias para sua carreira. É o momento perfeito para dar andamento em seus planos, bem como lidar com certos assuntos de forma decisiva – o céu te dá essa facilidade. Nos assuntos do coração, os próximos dias te dão a energia necessária para colocar os pingos nos ‘is’. Não fuja disso.

Touro

Sol e Vênus, seu planeta regente, trazem facilidades no seu cotidiano e você deve lembrar de priorizar as tarefas que realmente fazem sentido para você. Todo o resto trate com equilíbrio e diplomacia, para que não coloque os pés pelas mãos e você achar que está fazendo mais do que devia. A Lua ilumina sua área de consciência e conhecimento e dá sinal verde para você buscar aperfeiçoamento para que seus objetivos ganhem novos rumos.

Gêmeos

Seu planeta, Mercúrio, deixa o modo retrógrado em seu setor familiar e você pode contar agora com a comunicação e o andamento das situações de forma mais clara e organizada. Os ensinamentos dessa época de retrogradação vieram para ficar – portanto, não esqueça de focar e se colocar de forma presente para que você veja os resultados que tanto deseja.

Câncer

A semana começa com a Lua em seu setor de relacionamentos e parcerias e, por mais que você não queira, será necessário lidar com situações e questões que vão exigir de você certa responsabilidade e seriedade com assuntos inacabados. Utilize essa energia para dar andamento no que deseja de verdade, sem ficar se enganando por medo e insegurança de mudar.

Virgem

Mercúrio deixa seu modo retrógrado em seu signo e traz de volta o bom andamento das situações. Os próximos dias podem trazer a você resultados, respostas e uma comunicação mais fluida com o restante do mundo. Arregace as mangas e faça dos próximos dias palco para as realizações que você tanto trabalhou.

Libra

Sol e Vênus se unem em seu signo e te trazem doses altas de autocuidado e energia com as suas situações. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje, libriana. É momento de olhar fundo para as necessidades que buscam equilíbrio e ter atitudes mais diretas para mudar tudo isso de patamar. Relacionamentos estão na linha de frente do momento.

Escorpião

Emoção pura nos próximos dias, por mais que você, como de costume, não mostre para ninguém. Aproveite as energias do céu para resolver pendências com amigos, no amor e até mesmo com as emoções. Lua e Plutão unidos no início da semana te trazem oportunidades para conclusões e novas perspectivas de futuro. Aposte em seu crescimento.

Sagitário

Sua carreira e propósito profissional ganham novo fôlego e você segue animada a colocar em prática o que vem se organizando há algum tempo. É momento de dar suas ideias e rever pontos, se necessário, mas você conta com a ajuda do Universo para fazer seus movimentos. Estando mais autoconfiante, a chance de você disseminar essa energia para outros setores da sua vida é grande também, aproveite a chance para se divertir mais.

Capricórnio

A Lua começa a semana em seu signo e faz crescer suas ultimas energias, Caprica. Seu momento de criação e de foco no futuro é agora, não fique esperando melhores condições de arrumar o que precisa – esse momento é agora. Suas relações voltam a ganhar fôlego e você soube utilizar sua maturidade muito bem para dar encaminhamento. Agora, é hora de arrumar mais um pouco a casa, com foco no que realmente deseja.

Aquário

Sua rotina ganha novos ares e a sensação de controle de algumas coisas voltam também, Seu trabalho passou por mudanças e é momento agora de focar e centralizar toda sua capacidade no que pode fazer. Estudos, aperfeiçoamento e novos planos para sua carreira ganham força e ânimo. Coloque no papel o que deseja realizar e reúna o que precisa para conseguir essa semana.

Peixes

A semana começa com Mercúrio, deixando o modo retrógrado em sua Casa de Relacionamentos e, em uma troca desafiadora com Netuno, em seu signo, traz ainda certa confusão, principalmente com as coisas do coração. Separe um pouco essa energia, nem tudo que você vê é o que é. Os próximos dias trazem oportunidade para que as coisas que você realmente vai vivenciar tenham novos sentidos e decisões. Não se preocupe tanto.

Pílulas diárias

03/10: Lua em Capricórnio manda te perguntar: tudo que você deseja de verdade tem 100% da sua energia?

04/10: Lua chega Crescente no signo de Aquário e manda dizer que tudo que priorizamos, toma proporções inimagináveis. Não se aprisione.

05/10: Tensão no céu mostra que a flexibilidade das ações devem ser parte da vida. Lembre-se: nossa vida não é linear.

06/10: Lua em Peixes traz um dia mais emotivo e sensível. Cuide da sua energia.

07/10: Urano e a Lua promovem uma trégua entre razão e emoção. Não deixe nenhuma oportunidade passar hoje

08/10: Dia de Saturno e o compromisso é com suas mudanças. Seja sempre seu principal motivo para ser feliz

09/10: Lua em Áries deixa o domingo cheio de energia. Faça algo para seu corpo e mente para que não entre em pilhas desnecessárias.

