Horóscopo de outubro: Saber dizer o que sente

O horóscopo de outubro já chega com reviravoltas. Se antes o recado era aperfeiçoar o emocional, agora, é hora de colocar os aprendizados em prática (dentro do possível). Isso acontece porque Mercúrio, que ficou um período retrógrado, volta ao movimento direto. Ou seja, aqueles dias de compreensão do valor das coisas e do próprio desejo dão lugar para uma comunicação mais clara e gostosa. Nesse lugar das trocas, Plutão também ajuda. Ao ficar direto em Capricórnio, ele floresce a noção de poder. Você sabe o que quer, ou acha que sabe, e coloca as cartas na mesa.

Horóscopo de outubro para cada signo

Libra

Horóscopo de outubro É só brilho! Outubro será radiante, e o amor estará no ar — ou amores, para quem é do plural. Com a Vênus domiciliada no seu signo solar, você chamará mais atenção que o normal. Pensando nisso, a dica é usar esse charme ao seu favor.

Escorpião

No meio do mês, será a vez de você aparecer. Mas aparecer entre aspas, até porque esse não é exatamente o modo escorpiano de ser. Ainda assim, será um período marcado por transformação — e não é pouca. Um Eclipse parcial passa pelo seu signo, no dia 25, e sacode o que já estava sendo revirado.

Sagitário

Por mais que esteja rolando uma oposição de Marte em Gêmeos, você continua em estado de expansão. Além disso, Júpiter retrógrado em Peixes tira a sagitariana do modo de alerta, promovendo um pouco de flexibilidade na vida dos arqueiros de plantão.

Capricórnio

Com Plutão em movimento direto no seu signo, é possível que a carreira ganhe aquela guinada. O que antes parecia pouco (ou quase nada) movimentado e com muita ressignificação, agora mudou. É hora de colocar as coisas em perspectiva e reestruturar os objetivos para eles funcionarem.

Aquário

Saturno fica direto e, finalmente, as aquarianas ganham um descanso. Não é aquele descanso incrível, mas você poderá relaxar de toda a pressão que tal planeta repercutiu por aí. Esse período é favorável para fazer alianças com pessoas mais velhas. A ideia é aprender com quem já viveu de um tanto.

Peixes

No começo do mês, Mercúrio permanece em Virgem, e ainda marca uma oposição ao signo de Peixes. Logo, a comunicação pode parecer mais de outro mundo do que o normal. Por isso, trabalhe a intuição e o que considera espiritual. Sabe aquela troca com os céus? Só vocês são capazes de entender.

Áries

Júpiter começa o mês ainda retrógrado em Áries, fazendo uma oposição ao Sol e à Lua em Libra. Sendo assim, surge aquela coisa de querer fazer algo por si mesma, mas ficar confusa com as vontades do outro. O exercício é saber decidir o que vale mais em cada caso.

Continua após a publicidade

Touro

É provável que você perceba algumas privações batendo na porta, principalmente no aspecto financeiro. Isso acontece por Urano ainda estar na quadratura com Saturno em Aquário. Fique de olho nos gastos. A noção de autovalor também será pauta essencial.

Gêmeos

O começo de outubro será auspicioso: Marte segue no seu signo, dando aquele gás na comunicação e nas trocas e conversas. É um ótimo momento para investir em cursos de curto prazo e aprender algo que seja prazeroso para você.

Câncer

As cancerianas passam por um processo profundo de reajuste da intimidade. Olhar para si e perceber os próprios desejos não é coisa fácil. Plutão oposto ao seu signo deixa a conversa um pouco mais dura, mas não para amedrontar. A mensagem é: estabeleça o que você quer, e não o que os outros querem.

Leão

Outubro dá continuidade ao processo de expressão criativa das leoninas, só que com mais sobriedade. É importante saber compartilhar desse brilho que você possui com o mundo e as pessoas ao seu redor. Saturno oposto ao signo pede que isso aconteça com bastante noção.

Virgem

Assim como as geminianas, as virginianas também serão agraciadas pelo movimento direto de Mercúrio em Gêmeos. Isso favorece (e muito!) a comunicação. Porém, a rotina pode ficar mais agitada. Só fique atenta ao tanto de coisa que você se compromete a fazer, ok?!

Outros movimentos importantes em outubro

As finanças tendem a melhorar para alguns signos, que podem ser surpreendidos pelas bonanças da vida. Mas não se iluda, os tempos são incertos e a organização financeira é imprescindível.

No meio do mês, o Sol em Libra fará conjunção com Vênus em Libra. Isso significa que a busca por fortalecer novos laços, ou aprofundar os que já existem, fica em alta. Além, claro, daquela vontade de querer tudo do bom e do melhor, com muito conforto e prazer nas relações — todas elas.

E o amor não apenas entra no ar porque a Vênus está domiciliada, ele é pauta para melhorar a expressão dos acordos e sentimentos que fazemos. O contato com a arte, a beleza e a comunidade, e o efeito cooperativo de Libra chegam como um aviso: não somos seres individuais, mas sociais, e nessas relações ganhamos consciência de quem realmente somos e o que toleramos.

Outro planeta em destaque é Saturno, que estará em Aquário. É ele que direciona o olhar para as responsabilidades e para o que queremos realizar no mundo, com muito pé no chão. A sorte é ele estar no movimento direto, deixando a gente respirar um pouco. No dia 23, Escorpião dá as caras, trocando a energia dócil de Libra por questões mais profundas de nosso ser. O que também se faz necessário, né? Por fim, Júpiter ainda retrógrado entra em Peixes. As coisas não serão um mar de alegrias, mas, estando em sua morada, Júpiter dá a sensação de alívio. Afinal, é possível ter um pouco mais de sorte onde ele tocar, mesmo em modo de reavaliação.