Horóscopo: previsão de 24 a 30 de julho

Áries: Sol e Vênus se juntam no ponto mais positivo do seu Mapa e trazem e oferecem a oportunidade de rever certas decisões tomadas em um romance. Sua criatividade estará em alta também, o que pode receber bons insights no trabalho e em projetos. Contudo, cuidado com os impulsos de querer resolver tudo da sua maneira.

Touro: Uma movimentação astral no seu setor de passado e familiar pode mexer com suas emoções. Porém, a oportunidade é de cura e de resolução de algumas pendencias que podem te ajudar a vivenciar melhor sua vida, sobretudo nos relacionamentos. O momento é excelente para seguir seus planos.

Gêmeos: Vênus retrógrada em seu setor de Comunicação traz o alerta de colocar em prioridades tudo que você deseja fazer. Não se atropele com tantas ideias e projetos – uma coisa de cada vez mais você aproveitar. O diálogo, aliás, será o grande aliado na vida amorosa esta semana também.

Câncer: O final do mês traz uma influência super positiva da Lua Crescente e, como sua regente natural, oferece bons momentos de manifestação de sonhos e também de intuição aguçada. Para sua vida esta semana, podere, equilibre as energias e escute mais seu coração nas decisões a tomar.

Leão: Sol e Vênus em seu signo promovem um astral movimentado por aí. A Lua Crescente também movimenta sobretudo seus relacionamentos e parceria. É momento de analisar o que vem sentindo e as decisões que estão sendo tomadas. Não tenha medo de encerrar o que já não faz mais sentido, para deixar o novo chegar.

Virgem: Com os astros movimentando seu Inferno Astral, você vai sentir uma dose de desconforto ao pensar em certas situações que deveriam já ter um encerramento em sua vida. Porém, com a força da Lua Crescente esta semana, você tem as condições perfeitas para dar um chega pra lá no desânimo e partir para a ação. Fique atenta com o retorno de alguém do seu passado.

Continua após a publicidade

Libra: A Lua Crescente começa o novo mês brilhando no setor dos seus sonhos, o que traz novas energias e muita positividade, sobretudo em romances e no seu lado mais criativo. Não tenha medo de expressar o que sente. Mas, atente-se aos seus sentimentos sobre alguém do seu passado.

Escorpião: Vênus e Sol em seu campo de passado podem trazer à tona certos pensamentos que ainda fazem parte dos seus pensamentos atuais. É chegado o momento de encerrar sentimentos, medos e qualquer coisa do seu passado que te impede hoje de vivenciar o que deseja. A Lua Crescente pode ajudar a materializar o que deseja.

Sagitário: Com o céu movimentado em seu setor de expansão e crescimento, você poderá rever algumas decisões tomadas e poderá encerrar tudo que não agrega mais também em relação ao seu futuro. A espiritualidade se faz mais presente ainda neste período, procure se conectar com sua fé para seguir sem duvidar.

Capricórnio: Esta semana, mesmo que pareça mais pesada que o normal, você vai sentir algumas coisas tendo resoluções que precisam há um tempo. No setor amoroso, não tenha receio de encerrar um vínculo que não está sendo próspero a você. Os próximos dias serão mais decisivos e algumas mudanças podem acontecer para que cheguem novas fases da sua vida.

Aquário: Semana movimentada! Com Sol e Vênus em seu setor de relacionamentos, você tem tudo para brilhar com histórias e relações novas – por isso, deve deixar o passado lá atrás. É momento de renovar sua vibração para receber o que vem por aí.

Peixes: A semana começa com as energias favoráveis da Lua Crescente. Contudo, não tenha medo de ser mais firme em alguma situação que venha drenar sua energia. Os próximos dias pedem melhor posicionamento da sua vida.