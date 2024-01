Horóscopo da semana: previsões entre 22 e 28 de janeiro

Nesta semana, Plutão e Sol estão no signo de Aquário! Isso significa uma onda de mudanças e recomeços que promete ser intensa para todos. A seguir, você confere o horóscopo da semana com as previsões astrolóigicas para cada signo nos próximos dias:

Áries: Vênus ilumina o setor mais alto do seu Mapa Astral e traz caminhos abertos para novidades e oportunidades com sua carreira. Seus propósitos encontram equilíbrio, inclusive no amor. Dias chegam com mais atribuições e responsabilidades, não deixe de fora a chance de mostrar o seu valor.

Touro: A semana traz o fim de Urano retrógrado em seu signo, oferecendo a você mais oportunidades de lidar com certas questões que estão fora do seu alcance. Imprevistos e atrasos ficam para trás, mas lembre-se que você não está no controle de tudo. Seu trabalho pode exigir mais criatividade essa semana.

Gêmeos: Com o Sol iluminando seu setor de expansão e crescimento, seus projetos futuros ganham excelentes encaminhamentos. Na área amorosa, você pode ter a chance de resolver de vez questões emocionais do passado – é hora de olhar melhor para as responsabilidades afetivas em prol da sua cura.

Câncer: Com Vênus chegando em seu setor de relacionamentos essa semana, você vai ponderar bem o que deseja do amor – uma relação que começou de forma tímida e descompromissada pode vingar nos próximos dias. Portanto, mantenha em si o que deseja de fato. Parcerias no trabalho tendem a ter melhores energias.

Leão: A semana traz a Lua Cheia em seu signo, promovendo uma chuva de positividade e bons encaminhamentos. Semana boa para manifestar o que deseja e concretizar suas ideias para o futuro. O Sol abençoa seu lado amoroso, trazendo alegria, sinergia e harmonia nos relacionamentos. Há chances concretas de uma relação evoluir.

Virgem: Com Vênus aportando em seu paraíso astral, você se sente mais determinada em resolver questões pendentes ligadas aos romances. Novas pessoas ou até mesmo alguém que tem a sua vibe e você já estava de olho pode muito bem fazer parte dos seus planos e conversas diárias. Seu jeito de ser vai ser a chave do sucesso essa semana.

Libra: Com Sol e Plutão no setor mais positivo do seu Mapa, você se prepara para dar passos mais largos e firmes em direção a tudo que quer. Contudo, não tenha receio de mostrar suas escolhas com mais responsabilidade, nem tudo e todos devem participar do seus planos e da sua energia.

Escorpião: Com o fim de Urano Retrógrado em seu setor amoroso, os desafios de convivência e a falta de paciência podem dar uma trégua. Porém, convém entender o que esse movimento nos ensinou: que os caminhos alternativos também são caminhos. Proponha aventuras e muito conversa aberta com seu par romântico para que a união fique cada vez mais forte

Sagitário: Seu jeito animado pode dar lugar essa semana a uma mentalidade mais focada e persistente. Não tenha medo de seguir em frente junto a ideias e projetos que te fazem brilhar os olhos. Sol e Júpiter anseiam por crescimento, mas só é possível se existir vontade e mente aberta.

Capricórnio: Vênus chega em seu signo trazendo uma renovação do seu poder pessoal. Você se sente preparada para dar passos mais concretos e estáveis nos relacionamentos – não tenha receio de cuidar dessa área da vida também. Um casamento ou namoro pode ganhar planos de uma união estável e segura.

Aquário: Com Plutão e Sol em seu signo, você se sente inspirada a mudar e a transformar de uma vez por todas tudo que te impede de crescer e aparecer. Porém, tenha calma – não queira mudar tudo de uma vez. A disciplina se faz necessária para que você consiga organizar suas ideias e partir para a ação quando se sentir pronta. Escute seu coração.

Peixes: Vênus e Saturno se encontram no céu, promovendo ao amor a chance de relacionamentos mais sólidos, seguros e maduros. É uma excelente hora para falar sobre expectativas e realidades, não espere passar a chance. Inferno Astral bateu na porta? Tenha mais paciência com você mesma.

