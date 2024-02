Horóscopo da semana: previsões entre 05/02 e 11/02

No começo do mês, especialmente no dia 6 de fevereiro, razão e emoção poderão apresentar um embate. Na dúvida entre os dois, escolha ser você mesma. Dois dias depois, em 8 de fevereiro, Lua e Marte promovem um direcionamento importante dos objetivos. Esteja presente!

Veja a seguir o horóscopo da semana para cada signo.

Horóscopo da semana

Áries: A movimentação dos astros em seu setor de amigos coloca sua vida social na linha de frente essa semana. A Lua Nova do dia 9, especialmente, pode trazer oportunidades incríveis e fechar a semana com chave de ouro por conta de um projeto ou novidade trazida por conhecidos e pessoas próximas. Abra a mente para as alternativas que o Universo oferece.

Touro: Um bom encontro de Vênus e Urano, em seu signo, promove um alinhamento de expectativas sobre suas relações. Algumas conversas trazem soluções positivas e definitivas, é momento de olhar para o que vem construindo de forma madura. Uma viagem ou oportunidade de fora traz boas perspectivas de crescimento.

Gêmeos: Com Mercúrio chegando em seu setor de expansão, você tende a galgar passos certeiros diante do sucesso. Há possibilidades de viagens, contatos e oportunidades que chegam parecendo mágica. Use sua mente dinâmica para dar conta de tudo, mas não esqueça de tirar um tempo de folga para colocar as coisas em seus lugares.

Continua após a publicidade

Câncer: A semana, apesar de mais agitada e ansiosa, traz boas novas nas relações e nas expectativas de romance, com chances de concretização. Você estará mais receptiva e mais atenta com o que precisa fazer para melhorar as coisas no amor. Por isso, não tenha medo de falar o que sente. Ideias diferentes para fugir da rotina podem melhorar as coisas por aí também.

Leão: Com Mercúrio e, logo mais, a Lua Nova em seu setor de relacionamento, você, essa semana, tende a olhar melhor para esse lado da sua vida com um pouco mais de atenção. Você estará aberta a fazer as coisas acontecerem e uma novidade positiva pode aproximar ainda mais, se já tiver um par romântico. Para quem estiver em busca, amigos e o social podem dar aquela força.

Virgem: Semana corrida, que vai exigir um pouco mais da sua paciência e do seu discernimento para tomar algumas atitudes do dia a dia. Convém não ir de encontro a resolução das coisas com muita ansiedade, acalme-se para poder tomar as melhores decisões. Os romances, contudo, ganham votos positivos do Universo e podem subir uns degraus a mais por aí.

Libra: Com quase todo o céu pairando em seu paraíso astral, você se sente mais motivada e animada. Porém, a ansiedade se faz presente e, por conta dela, algumas coisas podem não sair como previsto. É recomendável que você nutra um pouco mais de positividade e exercite a mente para trabalhar com possibilidades e alternativas para acabar não se frustrando.

Escorpião: Uma união de Mercúrio e Plutão no começo da semana pode fazer algo em casa mudar. Uma notícia, um encaminhamento ou algo que chega de surpresa vai exigir um pensamento mais analítico para solucionar algo de forma positiva. É necessário olhar para alternativas e pensar um pouco mais em si para não se absorver com energias contrárias.

Continua após a publicidade

Sagitário: A Lua Minguante começa a semana em seu signo, trazendo um pouco de dúvidas sobre os caminhos a seguir. É necessário fazer um balanço do que sente, sem medo de encerrar o que for preciso. Fé e crenças são restauradas essa semana, não se cobre tanto por uma decisão ou escolha.

Capricórnio: Os últimos dias de Vênus em seu signo trazem bons encontros com Urano, em Touro, indicando dias de muita criatividade e propósito, Você finalmente pode contar com seu processo criativo para oferecer ideias e soluções no que for necessário. Seu olhar está mais apurado e você consegue ver valor no que faz. Por outro lado, os romances estão em evidência, e uma pessoa diferente pode chamar sua atenção.

Aquário: Com muitos planetas te rondando, você está com a corda toda! Mercúrio traz mais movimento e te coloca em contato com boas chances, que trazem novidade, dinamismo e oportunidades. Sociabilidade também está ótima, vem gente nova aí! Porém, não se esqueça de tirar uns minutos da vida atribulada para se colocar no centro – a mente pede e é necessário ouvir esse chamado.

Peixes: Inferno Astral tá batendo firme na porta, mas não se desespere. Aproveite as energias da Lua Minguante essa semana para banir e retirar de você tudo que não te serve mais. Cautela com investimentos de risco essa semana. Porém, a Lua Nova do dia 9 pode trazer clareza sobre algo que você precisa. Esteja atenta aos seus sonhos, insights e sinais.