Horóscopo da semana: previsões de 8 a 14 de abril

A astrologia está aqui para nos ajudar com o horóscopo da semana e um aviso importante: teremos a combinação de Eclipse Solar em Áries com Mercúrio Retrógrado também em Áries. É uma possibilidade de utilizar todo o fluxo de energia para as transformações que deseja. Só convém não se atrapalhar com os imprevistos que podem surgir. Veja abaixo como o céu influencia seu signo no horóscopo da semana.

Confira as previsões da semana para todos os signos

Áries: Com o Eclipse Solar acontecendo em seu signo no inicio da semana, você recebe um estimulo de energia, onde infinitas possibilidades se abrem a partir de agora. Porém, contenha a ansiedade e atitudes por impulsos, já que Mercúrio retrógrado ainda ocasiona imprevistos e desafios. Utilize o período para planejar e direcionar – se agir, pense muito bem antes. No dinal da semana, Mercúrio e Sol se alinham no céu e trazem novidades, mas cautela com a comunicação.

Touro: Com as energias intensas em seu setor emocional, você pode se sentir mais confusa essa semana, com vontade, mas com as atitudes ainda bagunçadas. Respeite esse momento e não deixe que a ansiedade tome conta. Também no início da semana, a Lua chega em seu signo e traz novas possibilidades de escolhas e caminhos. Seu cuidado com dinheiro aumenta e é possível sim pensar em aumentos e novidades, mas um aspecto tenso com Plutão pode fazer com que mude algum plano por agora.

Gêmeos: Com as energias do Eclipse Solar você promove uma renovação dos seus planos futuros. Sua sociabilidade também aumenta e traz novidades – pessoas interessantes e com a mesma vibe que você promovem entusiasmo. Marte e Saturno se encontram no céu no decorrer da semana e, juntos, oferecem viabilidades boas para o seu setor financeiro. Porém, é necessário pegar leve em gastos de última hora e ideias milaborantes demais – olhe para o seu dinheiro com mais sabedoria.

Câncer: Você passa pela segunda semana do Eclipse com uma certa dose de otimismo, apesar dos imprevistos atrapalharem, principalmente na carreira. Você pode enfrentar atrasos e desafios, mas a energia da Lua Nova promove caminhos positivos, se souber determinar e não desistir. Parcerias, novos estudos, viagens e contatos com pessoas de fora são estimulados e trazem crescimento e expansão. Porém, analise mais racionalmente tudo antes de tomar decisões.

Leão: Essa semana, com a energia do Eclipse, você se sente mais motivada a dar passos em prol do seu crescimento. Porém, não é momento de decidir nada agora – tenha em mente o que deseja e trace rotas possíveis nesse momento. Os próximos seis meses podem te oferecer novidades e clareza sobre suas decisões. Lua e Plutão se estranham no céu e podem promover transformações importantes, sobretudo no relacionamento e em parcerias de trabalho.

Virgem: A semana traz clareza sobre algo que você vinha querendo mudar há algum tempo. Por isso, não tenha medo de traçar uma estratégia que esteja melhor condizente com o que deseja para sua vida. O Eclipse traz pensamentos profundos e intensos. Esteja pronta para ser sincera com você mesmo sobre suas vontades e desejos. Mercúrio continua trazendo imprevistos – contenha a ansiedade com práticas de autocuidado e bem estar.

Libra: O Eclipse Solar acontece entre seu setor de relacionamentos, o que traz movimentações importantes, de descobertas e mais clareza sobre esse setor em sua vida. Marte e Saturno unidos em sua área de trabalho promove aumento de responsabilidades – você pode ser chamado a assumir um novo compromisso.

Escorpião: As energias do trabalho ganham novos rumos a partir da movimentação planetária e mais o Eclipse acontecendo. Mantenha seus objetivos para não perder o foco. Lua é Plutão em atrito promove conflitos nas áreas amorosa e familiar. Pondere e faça escolhas maduras.

Sagitário: O Eclipse acontece no setor mais positivo do seu Mapa, trazendo novos rumos e possibilidades de autodescoberta. Você será instigada a mudar questões difíceis e desafiadoras, Mantenha o foco no que deseja conseguir.

Capricórnio: A semana começa com movimentações importantes na sua área familiar, trazendo a tona questões do passado para que ganhem mais clareza e luz. Lua em atrito com Plutão no meio da semana traz alertas com dinheiro – há a necessidade de modificar algo para seguir em frente.

Aquário: As energias dessa semana trazem luz para seus planos futuros, com acontecimentos importantes que podem dar novos direcionamentos para suas escolhas. Saiba bem o que deseja. Uma mudança ou transformação em algo de passado pode te desafiar a seguir por novos caminhos

Peixes: Marte e Saturno se unem no seu signo promovendo responsabilidades. Você pode sentir o aumento do seu trabalho ou até mesmo de assuntos da vida pessoal. Use sua sabedoria para lidar com seus novos movimentos. Eclipse Solar, Sol e Mercúrio retrogrado em seu setor financeiro promove energia favorável, mas com cautela, para novos ganhos e investimentos.

