Horóscopo da semana: as previsões dos signos de 03/06 a 09/06

Nesta segunda-feira, a entrada de Mercúrio em Gêmeos deve beneficiar a comunicação de todos, o que trará vantagens em áreas profissionais, amorosas e familiares. Além disso, na quarta, a chegada do Sol e Vênus em Gêmeos promove o diálogo aberto e grandes novidades. Mas as boas novas não param por aí!

A seguir, você confere o horóscopo semanal dos signos entre os dias 03 e 09 de junho:

Horóscopo da semana

Áries

A entrada de Marte no setor de dinheiro e investimentos indica um período de energia e iniciativa focada nessas áreas. Marte é um planeta associado à ação, impulso e assertividade, o que sugere que você estará mais proativo em relação a suas finanças e investimentos. Contudo, a menção de que “não será rápido” indica que, apesar da energia e motivação de Marte, os resultados esperados levarão algum tempo para se manifestar.

Touro

O alinhamento de Vênus e Júpiter traz uma energia muito favorável para a comunicação, especialmente nas relações pessoais e profissionais. Vênus, o planeta do amor, harmonia e beleza, e Júpiter, o planeta da expansão, sorte e abundância, juntos podem criar um ambiente propício para interações positivas, oportunidades de crescimento e fortalecimento de relacionamentos.

Gêmeos

Esta semana é um período de alta vibração. Aproveite a influência positiva do Sol, Vênus e Júpiter para focar no autocuidado, elevar sua autoestima e abrir-se ao amor. Esteja atento a possíveis retornos do passado no final da semana e lide com eles de maneira madura e resolutiva. Com uma abordagem equilibrada, você poderá maximizar as oportunidades e manter a energia positiva fluindo.

Câncer

A semana promete ser cheia de novidades e oportunidades que virão através de sua rede de amigos, contatos e conhecidos. A influência dos astros sugere um período propício para receber novas ideias e projetos, mas a chave para o sucesso será o planejamento cuidadoso e a ação imediata.

Leão

A chegada de Mercúrio no seu setor de carreira traz uma fase de direcionamento e foco extra. Aproveite essa energia para definir claramente seus objetivos, planejar estrategicamente e agir de forma proativa. Com uma abordagem estruturada e decidida, você poderá maximizar as oportunidades e alcançar o sucesso que merece.

Virgem

Este período promete ser de grande crescimento e reconhecimento. Júpiter traz sua influência para sua carreira sugere que você pode esperar crescimento, novas oportunidades e uma sensação de otimismo em relação ao futuro. É um bom momento para explorar novas áreas, buscar aprimoramento profissional e expandir seus horizontes.

Libra

Esta semana, apesar das inquietações emocionais, é uma oportunidade para fortalecer seu lado romântico e melhorar seus relacionamentos. Use esse período para se conectar mais profundamente com seus sentimentos, comunicar-se de forma clara e cuidar de si mesmo. Ao fazer isso, você pode transformar suas inquietações em crescimento pessoal e harmonia nos relacionamentos.

Escorpião

Esta semana oferece uma mistura de romantismo intenso e necessidade de clareza nas relações amorosas. Mercúrio em Touro ajuda a fortalecer seus laços, enfrentar inquietações de maneira tranquila e ter conversas honestas e necessárias. Ao fazer isso, você pode criar um ambiente de amor e entendimento mútuo, tornando seu relacionamento mais forte e harmonioso.

Sagitário

O seu campo amoroso está sob uma influência positiva, com a presença do Sol, da Lua Nova, de Júpiter e de Vênus. Essa configuração astral cria um ambiente favorável para a promoção de boas ideias, períodos de harmonia e muita cumplicidade nas relações. Para os solteiros, a semana reserva a possibilidade de surpresas agradáveis, tornando este um excelente momento para novas conexões e experiências amorosas.

Capricórnio

A semana traz a influência da Lua Nova promovendo ideias e projetos novos. Contudo, é importante estar atento e ser perspicaz para não perder oportunidades. Trabalhos relacionados à comunicação e ensino estão favorecidos, oferecendo um momento propício para inovar e se destacar nessas áreas.

Aquário

Com Vênus, Júpiter e o Sol, além da Lua Nova brilhando no seu setor de romances, você segue a semana com alta dose de energia e autoestima. Os bons ventos do amor estão soprando e trazendo novidades nos próximos dias. Este é um momento propício para se abrir para novas experiências amorosas e aproveitar ao máximo essa fase de destaque nas relações.

Saturno em seu signo promove uma tensão com Vênus em Gêmeos, o que pode resultar em cobranças e questões familiares podem tirar o sossego. Mantenha a calma e a clareza para lidar com essas situações, evitando que elas afetem negativamente suas relações e seu bem-estar.

Pílulas diárias

03/06 : Mercúrio chega em Gêmeos melhorando e expandindo a comunicação. É hora de se destacar.

04/06 : Mercúrio e Plutão promovem transformações e mudanças. O poder mental será essencial

05/06 : Sol e Vênus em Gêmeos trazem diálogo aberto e novidades

06/06 : Portal aberto e Lua Nova em Gêmeos. O crescimento é necessário!

07/06 : Os bons ventos sopram para quem está disposto a ouvir

08/06 : Vênus e Saturno se estranham no céu – responsabilidades e futuro são as pautas da vez

09/06: Marte chega em Touro e uma nova fase para as finanças começa agora