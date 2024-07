Horóscopo da semana: as previsões de 29/07 a 04/08

A segunda-feira se inicia com a Lua em Gêmeos, o que pode acarretar em confusões e pensamentos repetitivos. Sendo assim, um dos seus focos nesta semana deverá ser colocar as emoções em equilíbrio. Além disso, a Lua em conjunção com Marte pode deixar as energias à flor da pele, facilitando a tomada de decisões impulsivas.

Como podemos perceber, os próximos dias exigirão grande controle emocional e racionalidade para lidar com desafios do dia a dia.

A seguir, você confere as previsões para cada signo em nosso horóscopo semanal:

Horóscopo semanal: previsões de 29/07 a 04/08

Áries: Esteja atento a imprevistos e possíveis alterações nos planos financeiros. Tenha alternativas prontas para evitar prejuízos. Da mesma forma, controle os gastos desnecessários e evite compras por impulso. A Lua Nova traz mais empoderamento ao seu astral. Com isso, os romances são favorecidos.

Touro: É importante encarar as finanças com maturidade e responsabilidade esta semana, pois há risco de algo sair dos planos. A entrada de Mercúrio em Virgem traz uma força dos astros que pode ajudá-lo a organizar melhor suas necessidades e usar sua criatividade para buscar novas fontes de renda.

Gêmeos: A semana começa com a Lua em seu signo, trazendo dúvidas e incertezas. É importante se concentrar no seu crescimento e maturidade emocional. Contudo, é importante equilibrar suas reações emocionais, pois Marte pode oferecer caminhos abertos para que você tenha atitudes voltadas para a impulsividade.

Câncer: Seus romances entram em modo neutro, mas é importante ter cuidado ao expressar seus sentimentos para não magoar o outro. Nas finanças, um pagamento ou acordo pode precisar de ajustes. Concentre sua energia no que pode ser feito de forma mais eficaz para alcançar os resultados desejados.

Leão: Vênus vai saindo do seu signo e deixa mudanças significativas nos relacionamentos. Quebras de padrões e antigos hábitos ficam para trás, com o objetivo de melhorar o amor. Sendo assim, no final da semana, Vênus encontra Mercúrio em seu setor financeiro, e traz possibilidades para novas oportunidades financeiras. Você estará mais exigente com seus gastos.

Virgem: Os astros favorecem seus planos, oferecendo novas possibilidades e oportunidades de ganhos, mas é importante ter cuidado para não exagerar no controle. Vênus chega em seu signo esta semana, com uma renovação em sua autoestima, abrindo-se para novas possibilidades. Este também é um período ideal para cuidar das suas emoções.

Libra: Com a chegada de Vênus em seu setor de sonhos e emocional, você passa, essa semana, por processos intensos, que serão necessários para alcançar voos maiores.

Essa jornada é essencial, pois o ajudará a seguir em frente e se abrir ainda mais para as novas experiências na vida amorosa.

Escorpião: O início da semana pode trazer algum desconforto nos relacionamentos, exigindo mais atitudes maduras. Concentre-se em resolver o que for necessário, permitindo também que o outro expresse seus sentimentos. Em vez disso, trabalhe para construir um equilíbrio emocional saudável.

Sagitário: O planeta da comunicação, Mercúrio, chega em seu setor profissional traz bons andamentos no dia a dia, trazendo, inclusive, mais responsabilidades e obrigações que chegam para agregar ainda mais o que já faz. Porém, o excesso de exigência pode mexer um pouco com sua saúde, é necessário se preservar e evitar exageros.

Capricórnio: Seus romances ganham destaque nos próximos dias, mas esteja atenta a possíveis mudanças. É possível que um relacionamento não evolua como esperado, mas será uma oportunidade valiosa para reavaliar sua trajetória atual nesse aspecto. Mantenha um equilíbrio entre suas prioridades e as do outro, para evitar que a pessoa se sinta negligenciada. Reflita cuidadosamente sobre isso.

Aquário: A Lua inicia a semana no setor mais positivo do Mapa, mas que podem gerar certas dúvidas e incertezas. Contudo, com a presença de Marte e Júpiter no mesmo setor, você terá a energia necessária para enfrentar o que for necessário e resolver pendências emocionais do passado. No entanto, ao longo da semana, surgirão novas oportunidades para romances e conquistas.

Peixes: Com Saturno e Netuno ainda retrógrados em seu signo, tenha cautela e cuidado ao investir seu dinheiro, pois promessas atraentes podem se transformar em desafios futuros. Fique atenta com imprevistos, atrasos, tudo que estava minimamente em ordem pode sofrer consequências. Assuntos familiares também tomam conta da semana.

Pílulas (previsões resumidas de cada dia)

29/07 : Lua em Gêmeos pode trazer confusões e pensamentos repetitivos. Coloque suas emoções em equilíbrio.

: Lua em Gêmeos pode trazer confusões e pensamentos repetitivos. Coloque suas emoções em equilíbrio. 30/07 : Lua em conjunção com Marte pode deixar as energias à flor da pele. Organize-se para não agir por impulso.

: Lua em conjunção com Marte pode deixar as energias à flor da pele. Organize-se para não agir por impulso. 31/07 : Lua em quadratura com Saturno promove um acerto de contas com nossas responsabilidades negligenciadas. Fique firme no propósito.

: Lua em quadratura com Saturno promove um acerto de contas com nossas responsabilidades negligenciadas. Fique firme no propósito. 01/08 : Bem-vindo, Agosto! Energias a postos para aprendermos o que há de melhor

: Bem-vindo, Agosto! Energias a postos para aprendermos o que há de melhor 02/08 : Quadratura com Vênus e Urano colocam as coisas um pouco desafiadoras e com imprevistos. Cabeça fria!

: Quadratura com Vênus e Urano colocam as coisas um pouco desafiadoras e com imprevistos. Cabeça fria! 03/08 : Reflita o que é necessário deixar ir

: Reflita o que é necessário deixar ir 04/08: Mercúrio em Virgem promove mais controle nos planos e trabalho. Só pegue leve com você!

