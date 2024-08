Horóscopo da semana: 12 a 18 de agosto

Está prepara para as emoções da Lua Crescente? A semana começa com pedidos de ajustes para a maioria dos signos: fique de olho para não perder o timing de aproveitar as influências de Vênus em Virgem e Mercúrio. Mudanças no campo profissional estão a caminho. Acompanhe o horóscopo da semana de 12 a 18 de agosto.

Áries: Sob a influência conjunta de Vênus e Mercúrio, as energias em torno de suas relações são renovadas, trazendo um frescor especial para o amor e a amizade. Este é um excelente momento para se permitir novas oportunidades ou para revigorar uma relação já existente.

Touro: A semana traz uma promessa de estabilidade financeira. Aproveite esse momento para planejar a longo prazo, considerando pequenos investimentos ou economias que possam gerar benefícios no futuro.

Gêmeos: Nesta semana, suas interações sociais serão carregadas de uma energia intensa.. Você pode se sentir impulsionado a se expressar de forma mais aberta, compartilhar suas ideias e trazer profundidade para novas relações.

Câncer: Vênus coloca em evidência a importância das conexões emocionais. Sua sensibilidade está ampliada, levando-o a buscar harmonia e entendimento nas suas relações. Esta semana é ideal para fortalecer laços e redefinir os caminhos da sua vida amorosa.

Leão: Esta semana pode abrir portas para oportunidades financeiras, especialmente relacionadas a projetos criativos ou à sua habilidade de liderar. É um excelente momento para investir em algo que reflete sua paixão e entusiasmo, mas contenha-se com a ansiedade de querer tudo no seu tempo.

Virgem: No trabalho, sua eficiência será notada. Use essa energia de Mercúrio Retrógrado em seu signo para finalizar tarefas pendentes e se preparar para novos desafios. Essa semana será sobre aperfeiçoamento e preparação, com foco em ajustar os detalhes da vida pessoal e profissional.

Libra: Com Vênus em Virgem, você pode sentir uma necessidade maior de conforto e segurança, especialmente no que diz respeito ao seu campo emocional. Use este período para encontrar um equilíbrio entre suas necessidades pessoais.

Escorpião: Os trânsitos sugerem que você pode enfrentar desafios no trabalho que exigem uma abordagem mais estratégica e investigativa. Use sua capacidade natural de lidar com questões complexas para encontrar soluções eficazes e se destacar em seus projetos.

Sagitário: A semana traz vibrações sobre aproveitar a energia da Lua Crescente para explorar novas possibilidades e fortalecer suas conexões pessoais, enquanto mantém um equilíbrio saudável entre expansão e responsabilidade.

Capricórnio: Foque na construção de uma rotina que favoreça seu bem-estar. Atividades que promovam a saúde física e mental serão benéficas, como exercícios regulares e práticas de relaxamento. Mantenha um equilíbrio entre trabalho e autocuidado.

Aquário: Essa semana, o principal desafio pode ser encontrar equilíbrio entre o desejo de se destacar socialmente e as responsabilidades pessoais. Tente não se sobrecarregar com compromissos sociais e mantenha um foco claro em suas prioridades.

Peixes: A vibração da Lua Crescente traz uma energia favorável para refletir sobre seus objetivos de carreira e buscar novos caminhos profissionais. É um bom momento para revisar suas metas e considerar novos projetos ou direções que podem estar alinhadas com suas aspirações.

