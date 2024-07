Horóscopo da semana 8 a 14 de julho: período de brilho pessoal e sorte

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Pode comemorar! Com a união de Júpiter em Gêmeos e Mercúrio em Leão nesta segunda-feira (08), a energia é de sorte e expansão para todos os signos. Vamos às previsões do horóscopo da semana para todos os signos?

Horóscopo da semana

Áries: Prepare-se para uma semana repleta de criatividade e oportunidades incríveis para aumentar sua renda. Este é o momento perfeito para transformar aquele hobby em um negócio lucrativo. No entanto, é essencial manter suas finanças em ordem para evitar surpresas desagradáveis.

Touro: Com Marte ainda presente em seu signo, você está recebendo uma dose extra de energia e influências positivas. Este período é ideal para conhecer novas pessoas, especialmente no ambiente de trabalho, onde alguém pode trazer boas oportunidades para você. Não tenha medo de tomar a iniciativa e fazer as coisas acontecerem.

Gêmeos: A boa união de Júpiter e Mercúrio traz novidades e movimentações interessantes no campo romântico. Com Vênus ingressando no seu setor de comunicação, sua espontaneidade estará em alta, garantindo que você não passe despercebido em lugar algum. Aproveite essa fase positiva ao máximo.

Câncer: Com Vênus entrando em seu setor financeiro, surgem novas oportunidades para você aumentar sua renda fazendo o que ama. Quem sabe aquilo que sempre sentiu de fazer não é o momento certo agora? No entanto, fique atento, pois um imprevisto no final da semana pode exigir ajustes e mudanças em sua vida cotidiana.

Leão: Júpiter e Mercúrio estão alinhados para trazer novidades e oportunidades de renda com ótimos retornos. Se você está pensando em mudar de emprego ou área, agora é o momento perfeito. Vênus também indica caminhos que levam ao seu sucesso. Aliás, falando em Vênus, sua chegada em seu signo renova seu poder e magnetismo pessoal, trazendo novas pessoas e oportunidades que podem surgir.

Virgem: Mesmo que as coisas pareçam um pouco lentas nos próximos dias, tudo está se alinhando para garantir o seu sucesso. Seu lado social está em alta, favorecendo a realização de bons negócios e acordos para projetos que envolvam sua criatividade e comunicação. Com Vênus ingressando em seu setor emocional esta semana, você está enfrentando questões internas de frente, permitindo que contratempos ocupem mais espaço em seu coração do que o necessário.

Libra: Nesta semana, sua sociabilidade estará em alta como nunca. Com Vênus se juntando a Mercúrio, espere por muitos convites e oportunidades de conhecer novas pessoas. Aproveite seu carisma pessoal ao máximo, especialmente se estiver pensando em mudar seu status atual. Prepare-se também para uma possível surpresa no final da semana.

Escorpião: Com Vênus se unindo a Mercúrio em sua carreira, surge uma excelente oportunidade para crescimento e visibilidade. Sua capacidade de ganhar dinheiro é renovada e há potencial para bons convites e acordos. Basta se posicionar de forma proativa em busca do que deseja. Sua intensidade está em evidência e esta semana não será diferente. Tome cuidado com os excessos. Expressar o que você sente pode ser um caminho saudável para evitar perdas desnecessárias.

Sagitário: Mercúrio e Júpiter estão colaborando para melhorar seus relacionamentos, facilitando a comunicação e elevando a harmonia nesta semana. No entanto, esteja atenta aos excessos, que podem levar a pequenos atritos. Há boas oportunidades para experimentar mais leveza no amor.

Capricórnio: Nos próximos dias, esteja em alerta a possíveis imprevistos e esteja preparada para lidar com eles. Não hesite em fazer mudanças que possam beneficiá-la no futuro. Novos contatos e aprendizados podem ser positivos se você estiver buscando mudar o status de sua carreira. Sol e Saturno continuam iluminando seu lado romântico, trazendo oportunidades de crescimento, mas com a necessidade de cuidar das responsabilidades.

Aquário: Com Netuno e Saturno retrógrados afetando sua área financeira, é possível que ocorram alguns atrasos, mas não entre em desespero. Este período mais lento pode ser uma oportunidade para evitar ações impulsivas e focar mais na organização financeira. Além disso, com Vênus entrando em sua área de relacionamentos, prepare-se para novidades e surpresas emocionantes.

Peixes: Aproveite ao máximo sua comunicação e seu poder pessoal para aumentar seus ganhos. Apesar da lentidão devido aos planetas retrógrados em seu signo, as coisas estão indo lentamente. Mantenha-se positiva e concentre-se nas oportunidades disponíveis, evitando dar espaço ao pessimismo.

