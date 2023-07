Russian State Ballet e Opera of Moscou se apresentam em São Paulo

O Russian State Ballet Stevanovich chega a São Paulo para duas apresentações inéditas no Teatro J. Safra. O espetáculo reúne grades solistas, do ballet e da ópera, dos famosos Teatros de Moscou e São Petersburgo para trazer os melhores momentos do clássico O Lago dos Cisnes, um dos repertórios mais famosos do mundo.

“Todos assistirão a mais alta qualidade técnica. A grandiosidade do espetáculo e a junção com integrantes da Ópera de Moscou tornam a atração indispensável e obrigatória. A Rússia é uma potência e referência absoluta na dança. Fora isso, temos que receber a companhia que chega ao Brasil na raça com muito carinho e acolhimento em meio ao caos de uma guerra. Os Artistas tentam não sucumbir e responder à brutalidade e ignorância com a arte, o que seria um antídoto eficaz para a estupidez”, explica Maurício Machado, ator, produtor e sócio/curador do Teatro J. Safra.

Ballet dramático do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, a peça conta partes da história da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. Vivendo ao redor de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe, Odette permanece em condição animal durante o dia, revelando sua natureza humana somente por algumas horas da noite.

“Todos os bailarinos vêm pela primeira vez ao Brasil e pela primeira vez é montada uma produção exclusiva para apresentar o Lago. Não com um grande grupo, impossível viajar pelo Brasil com 40 pessoas, mas sim com 11 bailarinos. Durante a programação brasileira, estaremos recebendo a cada 15/30 dias as primeiras bailarinas dos grandes teatros, não só das capitais das grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, mas também de outras cidades de outros estados da Rússia. Durante a programação brasileira, estaremos apresentando as primeiras bailarinas do Mariinsky Stanislavski, Kremlin, Bolshoi e outros grandes teatros da Rússia”, conta Augusto Stevanovich, representante cultural da Rússia no Brasil e diretor da turnê América Latina da atração.

Trazer ao Brasil atrações como essa só fortalece a dança e a cultura em nosso país, segundo Maurício: “Tradicionalmente no país a dança sempre teve pouco espaço na programação dos teatros particulares. Posso assegurar que somos hoje praticamente a única casa que abre espaço para a dança, que figura desde a inauguração da Casa há 9 anos em nossa programação, onde já recebemos boa parte das mais importantes companhias de dança estáveis desse país. Na programação há espaço também para as novas companhias que executam trabalho de relevância e seriedade, aos domingos nos projetos ‘Domingo no Teatro’, com ingressos a preços populares, e no ‘Teatro para Todos’, com entrada franca. Tudo isso junto com o intercâmbio de companhias do exterior qur reforçam a importância da dança no cenário artístico e contemplam a formação de plateias futuras”, comemora Maurício.

Os melhores momentos de O Lago dos Cisnes e Óperas têm a direção de Anastasiia Kazakova e Valery Borisovich. No elenco teremos Yulia Nepomnyashchaya, Elizaveta Korneeva, Yulia Balashova, Nemirovich-Danchenko, Anastasiia Miliachhenko, Valerii Shestakov, Anastasiia Volkova, Inga Karpova, Eduward Schnurr, Liia Krasilovskaia, Diana Shnurr, Igor Kochurov, Gennadii Gorozhankin e Lorenzo Lodi.

“O balé da Rússia é o único espetáculo na história do Brasil que percorre todos os 26 estados. Grandes cidades do interior e, a partir deste ano, criando uma programação para estar em diferentes teatros em diferentes regiões e capitais dos estados do Brasil. Passamos por Florianópolis, Caxias do Sul, Jaraguá do Sul, Belo Horizonte…É um espetáculo que encanta o público, que fica maravilhado. Para abrilhantar a programação trouxemos uma soprano do Teatro Realinkan, do Ópera de Moscou, e Eduardo, do Teatro Bolshoi, também de Moscou, que está participando dessa programação. O público se encanta já com o balé clássico e em uma única noite vão poder assistir e ouvir uma soprano com tenor com os clássicos da ópera será ainda mais encantador ainda”, convida Augusto que finaliza…

“O público brasileiro é um público muito carinhoso do qual faz com que os bailarinos de sempre deem o seu máximo. O Lago dos Cisnes é o espetáculo mais famoso, e o nosso objetivo durante a compilação brasileira é trazer o público que desconhece o balé, o público que não vai ao teatro. Nós fazemos ações das quais nos mobilizamos para chegar ao público que vem pela primeira vez assistir um balé clássico. Queremos estimular a dança, proporcionar a um grande público um espetáculo diferente que jamais foi visto e o Lago dos Cisnes é um dos espetáculos mais famosos neste formato, do qual é possível apresentar os espetáculos em palcos de diferentes dimensões”.