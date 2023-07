Bolshoi celebra entrada de brasileiros em escolas de ballet renomadas

O aluno da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Marcos Sousa, de apenas 16 anos, foi aprovado para a Escola de balé da Ópera de Paris, na França. O jovem é de Grajaú, no Maranhão, e começou a dançar com 10 anos, sendo descoberto no ensaio da quadrilha junina em sua cidade.

O coreógrafo percebeu a flexibilidade e mobilidade do menino durante os ensaios e o chamou para um teste na academia de balé. De família humilde, mãe doméstica e pai que trabalha com serviços gerais, Marcos sofreu preconceito de alguns familiares, e desistiu da dança.

Passados alguns meses, ele percebeu que o balé e a vontade de dançar eram maiores do que qualquer retaliação. Foi quando voltou para a academia e, no mesmo momento, o professor perguntou se ele gostaria de fazer o teste da escola Bolshoi: foi a oportunidade de sua vida.

A audição do Marcos aconteceu em São Luiz do Maranhão. Ele passou e foi estudar em Joinville, em Santa Catarina, e hoje, aos 16 anos, após quatro de estudos no Bolshoi Brasil, Marcos é o primeiro brasileiro homem a ir para a Ópera de Paris.

“A Escola Bolshoi foi um grande sonho na minha vida e eu só posso agradecer a oportunidade que tive. Eu vim do Maranhão para me especializar em dança clássica e encontrei na Escola Bolshoi os melhores ensinamentos” Marcos Sousa, bailarino

A Escola de Balé da Ópera de Paris (École de Danse de l’Opéra national de Paris) é uma das instituições mais prestigiadas e renomadas no mundo da dança clássica. Localizada em Paris, o instituto é afiliado à renomada Ópera Nacional de Paris e tem uma história rica e uma reputação de excelência.

"A Escola Bolshoi foi um grande sonho na minha vida e eu só posso agradecer a oportunidade que tive. Eu vim do Maranhão para me especializar em dança clássica e encontrei na Escola Bolshoi os melhores ensinamentos", agradece Marcos. O sonho de bailarinos como o Marcos são grandes oportunidades que a Escola Bolshoi no Brasil proporciona a talentos como ele, segundo o diretor no Brasil, Pavel Kazarian.

“70% dos alunos formados no Bolshoi Brasil estão empregados após a formação na área de dança. Percebemos que a arte também é um poderoso elevador social e muda as vidas de famílias menos favorecidas”, explica o diretor do Bolshoi no Brasil, que completa: “Concretizar o sonho das crianças é importante para os pais. Estudar na única filial do Bolshoi do mundo muda a vida da criança, da família e da comunidade ao redor”, expõe o diretor.

“Agora, vou partir para outro grande sonho: a Escola da Ópera de Paris. É uma enorme oportunidade, uma das grandes referências de ensino clássico mundial e vou abraçar todos os ensinamentos, assim como fiz com o Bolshoi”, conclui Marcos.

“Na minha cidade o preconceito com os homens no balé ainda existia, vários amigos do meu pai perguntavam por que ele não tinha me colocado no futebol. Mas meu pai sempre foi meu maior incentivador, dizia que, se eu queria dançar, eu iria dançar” Luiz Anselmo, bailarino

Também formado na Escola Bolshoi no Brasil e rumo ao Canadá, o bailarino Luiz Anselmo, de 20 anos, da Cia. Jovem Bolshoi Brasil, foi contratado para o The National Ballet of Canada, em Toronto, no Canadá.

Luiz é natural de Rio Piracicaba, em Minas Gerais, e se formou na Escola Bolshoi em 2022. A partir de agosto, se prepara para novos desafios no exterior.

"Na minha cidade o preconceito com os homens no balé ainda existia, vários amigos do meu pai perguntavam por que ele não tinha me colocado no futebol. Mas meu pai sempre foi meu maior incentivador, dizia que, se eu queria dançar, eu iria dançar", contou Luiz. "Depois que essas pessoas começaram a me ver no palco, a cabeça delas também foi mudando, até hoje recebo mensagens perguntando como estou e quando é a próxima apresentação", finaliza o bailarino.

Luiz Anselmo sempre se destacou durante seus estudos na Escola Bolshoi, mesmo em séries iniciais, interpretava grandes papéis. Sempre foi muito focado e determinado e isso é seu grande diferencial como bailarino.

Com dez anos de idade, se mudou para Joinville junto com a mãe, que trancou a faculdade de História para poder acompanhar o filho em seu sonho de se tornar um bailarino profissional. Foi na Escola Bolshoi que Luiz se desenvolveu como bailarino, obteve seu primeiro emprego em uma Companhia profissional, a Cia. Jovem Bolshoi Brasil. E agora, no dia 8 de agosto, Luiz Anselmo ingressa na renomada companhia The National Ballet of Canada.

Aos que sonham com uma oportunidades como a de Marcos e Luiz, no dia 3 de julho, no Sesi Vila Leopoldina (SP), a partir das 9h da manhã, irá acontecer uma audição para quem deseja estudar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Na ocasião, será realizada uma pré-seleção para novos alunos. Os aprovados terão a oportunidade de participar da Seleção Nacional e concorrer a uma bolsa de estudos 100% gratuita, para o curso de Dança Clássica da Escola Bolshoi, localizada em Joinville (SC).

As inscrições para a pré-seleção podem ser efetuadas até o dia 30 de junho no site https://www.escolabolshoi.com.br/audicoes. O edital completo está disponível no site da Escola Bolshoi.

“Estudar na Escola Bolshoi Brasil é uma oportunidade, uma vez que os alunos têm acesso a um ambiente de aprendizado inspirador e desafiador, que cultiva tanto suas habilidades técnicas quanto sua expressividade artística. Os benefícios de ser um aluno do Bolshoi Brasil são inúmeros. Além de receber um treinamento intensivo e especializado em dança clássica, os bailarinos têm a oportunidade de vivenciar a metodologia Vaganova, consagrada da escola e uma das principais do mundo. Isso proporciona uma base sólida, capacitando nossos alunos a alcançarem padrões de excelência reconhecidos internacionalmente”, explica e finaliza Maikon Golini, Assessor Artístico da Escola Bolshoi no país.

Quem pode participar

Participam dos testes meninas nascidas em 2013 e 2014 e meninos nascidos de 2012 a 2014, para ingresso no 1° Ano de Dança Clássica – não é necessário ter conhecimento em dança. Nesta etapa, da pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

“Usamos exercícios básicos e lúdicos como saltar, encostar as mãos nos pés sem dobrar os joelhos e outros inerentes ao desenvolvimento da dança”, explica Sylvana Albuquerque, coordenadora do processo seletivo da Escola Bolshoi. Por meio desses movimentos os avaliadores analisam as habilidades das crianças para se desenvolverem no Método Vaganova, utilizado para o ensino de dança clássica na instituição.

Os candidatos com maior potencial nessa faixa etária (nascidos de 2012 a 2014) são indicados para participar da Seleção Nacional, que acontece nos dias 6 e 7 de outubro de 2023, na sede da Escola Bolshoi, em Joinville (SC).

Para os candidatos que já possuem conhecimento em dança, será realizada a pré-seleção para meninas nascidas de 2006 a 2012 e meninos nascidos entre 2006 a 2011. Nesta avaliação, é realizada uma aula de dança, onde os profissionais do Bolshoi analisam a capacidade dos candidatos em realizar exercícios básicos da prática em dança na barra, centro e, para as meninas, o uso das sapatilhas de ponta.

Os candidatos com conhecimento em dança aprovados na pré-seleção participam da Chamada Especial, uma imersão dentro da Escola Bolshoi, realizando aulas durante uma semana, que ocorre nos dias 25 a 29 de setembro de 2023 na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Serviço:

Pré-Seleção em São Paulo (SP)

Quando: 03 de julho

Onde: Sesi Vila Leopoldina (R. Carlos Weber, 835 – Vila Leopoldina, São Paulo – SP)

Inscrições: www.escolabolshoi.com.br até 30 de junho, valor R$ 30

Quem pode participar:

Meninas: nascidas em 2013 e 2014 (ingresso 1º Ano) e 2006 a 2012 (ingresso em turmas avançadas)

Meninos: nascidos de 2012 a 2014 (ingresso 1º Ano) e 2006 a 2011 (ingresso em turmas avançadas)

Horários:

9h30 – candidatas nascidas nos anos de 2009 a 2012

11h30 – candidatas nascidas nos anos de 2006 a 2008

14h30 – candidatas nascidas nos anos de 2013 e 2014

14h30 – candidatos nascidos entre os anos de 2012 a 2014