“Saúde mental não é privilégio, é direito”

“Como vocês estão se sentindo? Como estão os liderados de vocês? Como será que estão as pessoas que trabalham conosco?” Foi com essas perguntas que a jornalista Izabella Camargo começou sua conversa com quase 1000 pessoas no último dia 20 de maio. Realizado em parceria com o Zenklub e a Guby. o evento propôs um manifesto em prol da criação dos EPIs da Saúde Mental.

Segundo dados do Ministério da Previdência Social, houve um aumento de 38% dos afastamentos no trabalho por problemas mentais, só em 2023. Isso totaliza uma perda de 4,7% do PIB nacional, ou 397,2 bilhões de reais anuais, segundo a Federação das Indústrias de Minas Gerais – além do impacto profundo na qualidade de vida de milhares de brasileiros.

Em busca de proteger a saúde mental no ambiente de trabalho, Izabella Camargo buscou inspiração nos Equipamentos de Proteção Individual criados nas indústrias do século XX para criar novos instrumentos e recursos para a proteção da saúde, os EPIs da Saúde Mental.

Confira a seguir as metas e compromissos do manifesto – e acompanhe como participar desse movimento em https://episdasaudemental.com.br

“Meta Concreta: Após ampla coleta e análise de dados (tempo, quantidade e qualidade suficientes para cada avanço científico), proporemos a regulamentação de equipamentos e diretrizes nas empresas para assegurar a proteção mental dos trabalhadores.

Compromissos do Manifesto: Este documento declara nosso compromisso de:

1. Apoio Institucional: Engajar líderes, gestores de RH, profissionais de saúde ocupacional e de segurança do trabalho e outros tomadores de decisões coletivas na construção de uma cultura organizacional que priorize a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores, reconhecendo-a como um fator fundamental para o sucesso sustentável do negócio; e

2. Responsabilidade Compartilhada: Promover um diálogo contínuo, aberto e colaborativo para desenvolver e implementar soluções eficazes e personalizadas para a saúde mental, assegurando a proteção e o cuidado da saúde mental de todos os colaboradores.

Compromissos Adicionais: Comprometemo-nos a:

1. Substituir a cultura do “sucesso a qualquer custo” por uma cultura do “brilho nos olhos”, reconhecendo que o sucesso sustentável exige o bem-estar individual e coletivo.

2. Compreender que o sucesso é um processo contínuo que exige dedicação e cuidado constante. Sem uma equipe saudável e engajada, o sucesso a longo prazo se torna inviável.

3. Promover o aprendizado contínuo sobre saúde mental e bem-estar, reconhecendo e acolhendo as dores invisíveis, combatendo o estigma e promovendo a empatia e a compaixão como pilares para um ambiente de trabalho saudável.

Chamado à Ação: Este manifesto é um chamado à ação. Unimos necessidades, vontades e esforços para garantir que cada membro da força de trabalho possa operar em um ambiente de trabalho seguro, saudável e que promova o bem-estar integral.

Juntos, podemos transformar o ambiente de trabalho e assim avançarmos rumo à Produtividade Sustentável.

A saúde mental não é privilégio de ninguém, é direito de todas as pessoas!”

Izabella Camargo, 43 anos, é jornalista paranaense especializada em comunicação corporativa com enfoque em saúde mental.