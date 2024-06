O homem dos bombons: a importância do cuidado com o outro

Quem vai ao hospital, geralmente não o faz por livre e espontânea vontade. Costuma estar preocupado com a sua saúde ou com a de alguém. Foi assim que conhecemos o Rui. Um senhor de 81 anos de idade, hipertenso, que teve indicação para realizar um cateterismo em junho de 2022, seguido de uma angioplastia em julho do mesmo ano.

Desde então, ele aparece sempre que possível, normalmente uma vez por mês. Mas no caso dele, não é mais para cuidar do seu coração. É para presentear o time de enfermagem com carinho, amizade… e bombons. De certa forma, agora é ele quem cuida do coração da gente!

Quando questionado sobre o porquê desse ato, ele simplesmente fala: “faz parte da minha amada mãe, Maria José, uma mulher de origem simples, mas que me ensinou, com suas ações, a ser quem sou. É por causa dela que eu procuro levar amor, carinho e cuidado por onde passo”

Continua após a publicidade

E é exatamente isso que o Sr. Rui faz. Além dos bombons, ele sempre deixa sorrisos, abraços e aquela sensação de que o significado de saúde vai além do bem-estar físico. Significa carregar no coração amor, cuidado e atenção para com o outro.

Por essas histórias que me realizo, diariamente, na profissão. Quando decidi cursar a faculdade de enfermagem, aos 17 anos, meu objetivo foi o de cuidar das pessoas. Estar presente nos momentos mais desafiadores, mas, também, nos mais felizes. Para mim, a enfermagem significa contato com o outro, a possibilidade de cuidar, acolher, conhecer e aprender com as pessoas.

Continua após a publicidade

E é exatamente isso que acontece nesses meus 21 anos de profissão. Além de cuidar da saúde física dos pacientes que passam pelo setor de hemodinâmica do Hospital Santa Paula, onde trabalho, eu aprendo com eles e com as suas histórias. É o caso do Sr. Rui, esse senhor simpático e sempre sorridente que nos visita todos os meses.

Obrigada, Sr. Rui!

Fernanda Canossa, é Coordenadora de Enfermagem da Hemodinâmica do Hospital Santa Paula, da rede Dasa, apaixonada pela profissão e pelo que ela proporciona.

Continua após a publicidade