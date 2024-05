Cannabis medicinal: potencial terapêutico na busca por saúde mental

Outro dia me deparei com uma conversa em um podcast que despertou a minha atenção sobre o momento que vivemos e como estamos lidando com nossas angústias e saúde mental. Como a maioria das conversas que iniciamos, o apresentador do podcast perguntou um simples e comum “tudo bem?” ao convidado, que retornou explicando que odeia essa pergunta, questionando quem, nos dias de hoje, está verdadeiramente bem. De maneira bem humorada, o convidado disse que estava medicado e bem.

Essa conversa simples traz algumas camadas que há poucos anos não eram sequer consideradas. Porém, temos visto que o aumento do diálogo, conscientização sobre a importância da saúde mental e a busca pelo equilíbrio emocional e bem-estar tornou-se uma prioridade para muitas pessoas. Apesar disso, o tabu e a falta de informação no entorno do assunto continua grande, assim como os possíveis tratamentos.

O que fazer para ter equilíbrio emocional?

Isso é o que me traz aqui e move a minha vida há anos. Levar informação e novas possibilidades de tratamentos que muitos nem imaginavam que seriam possíveis. A cannabis medicinal, composta principalmente por canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC), entre outros canabinoides, tem se destacado como uma alternativa promissora no tratamento de várias condições, podendo ser uma aliada no dia a dia, promovendo saúde mental, equilíbrio físico e emocional.

Ainda na conversa do podcast, em determinado momento o apresentador volta a entrar no tema da saúde mental e relata um episódio pessoal em que estava em uma roda de amigos e relutantemente confessou que estava usando um remédio para auxiliar no tratamento da sua condição mental. Para a surpresa dele, as demais pessoas falaram que estavam fazendo o mesmo e começaram a comentar sobre os tratamentos utilizados e indicados por seus médicos.

Quebrando o tabu sobre cannabis medicinal

A realidade é que apesar de falarmos mais sobre o assunto, ainda o vemos como um tabu. Somamos a isso o fato de que o mundo ainda não se recuperou do impacto da pandemia de Covid-19 na saúde das pessoas, e o Brasil é um dos países mais afetados, de acordo com um relatório do Global Mind Project, que divulga dados anuais sobre o bem-estar no planeta. Segundo o estudo, a pontuação média de todos os países mostra que o bem-estar mental permaneceu nos mesmos níveis da pandemia.

Mas o que a cannabis medicinal tem a ver com isso? O nosso corpo possui um sistema chamado endocanabinoide, essencial para manter o equilíbrio interno, e é esse sistema que regula funções como o humor, o sono, o apetite e a resposta ao estresse. Quando há um desequilíbrio nesse sistema, podem surgir diversas condições de saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse crônico. A cannabis medicinal atua diretamente nele, ajudando a restaurar o equilíbrio e promovendo uma sensação de bem-estar.

É comum haver preconceitos e desinformação, mas é importante entender que, quando usada corretamente e sob orientação médica, a cannabis medicinal pode ser uma opção segura e eficaz para melhorar a saúde mental. Ao informar-se sobre o assunto, é possível entender que o canabidiol não possui efeitos psicotrópicos, ou seja, não provoca alterações relevantes na percepção, no comportamento e nos estados de consciência, e que o tetrahidrocanabinol, quando utilizado em doses controladas e em sinergia com outros compostos, pode ter efeitos terapêuticos sem causar dependência, fazendo com que mais pessoas possam se beneficiar da planta.

Por que temos problemas de saúde mental?

De acordo com um dos principais pesquisadores na área de cannabis medicinal, Dr. Ethan Russo, muitos problemas de saúde mental podem estar relacionados a deficiências ou desequilíbrios no sistema endocanabinoide. E estudos mostram que a cannabis pode ser eficaz no tratamento de condições como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade e depressão. Já algumas pesquisas indicam que tanto o CBD quanto o THC podem ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade e melhorar a qualidade do sono.

A cannabis medicinal representa uma nova fronteira na promoção da saúde mental e do bem-estar. Associada às práticas de medicina integrativa, oferece uma abordagem holística que trata e previne distúrbios mentais, melhora a qualidade de vida e promove um equilíbrio emocional duradouro. Ao desmistificar a cannabis medicinal e explorar suas inúmeras aplicações, podemos abrir caminho para um futuro onde o bem-estar mental é acessível e sustentável para todos.

Caio Santos Abreu é fundador e CEO da Entourage. Empreendedor apaixonado pela ciência e potencial terapêutico da cannabis, Caio fundou a Entourage em 2015, assumindo a posição de CEO da primeira companhia brasileira de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e com experiência em importantes escritórios de advocacia, ele combinou seu conhecimento jurídico para criar uma empresa inovadora e líder no mercado. Sua dedicação à pesquisa e desenvolvimento resultou em uma linha de produtos premium que se destacam pela sua eficiência e segurança.