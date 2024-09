Como ser marmita de casal na Holanda mudou a vida sexual de Julia

Alexandre Simone e Lucas Galdino, comunicadores e criadores do @historiasdeterapia, contam causos que vão do emocionante ao cômico

Alexandre Simone e Lucas Galdino, comunicadores e criadores do @historiasdeterapia, contam causos que vão do emocionante ao cômico

Já parou para pensar que nossas experiências podem ser limitadas por tudo aquilo que consideramos “aceitável”? Julia, aos 30 anos, nunca foi do tipo “recatada e do lar”, mas suas vivências sexuais seguiam um padrão convencional, digamos.

Tudo mudou radicalmente, porém — inclusive sua visão sobre a vida e o prazer — durante uma viagem a Amsterdã, na Holanda, quando teve uma experiência libertadora que a fez questionar suas próprias limitações.

Durante essa viagem, Julia conheceu Ralph e Marta, um casal que vivia uma dinâmica não-convencional em um aplicativo de relacionamento. Ralph, um italiano descendente de libaneses, e Marta, nascida e criada em Luxemburgo, mantinham uma relação aberta, na qual a presença constante de uma terceira pessoa era parte integral de suas aventuras íntimas.

A princípio, Julia estava curiosa e um tanto fascinada pela liberdade com que os dois abordavam o sexo e os relacionamentos, e topou encontrá-los — mas não fazia a mínima ideia no que aquilo iria dar. Ela avisou os amigos sobre o que estava acontecendo, repassou todos os contatos e as redes sociais do casal e lá foi ela ao encontro deles.

Continua após a publicidade

Os três se conheceram em clima de celebração, em uma balada BDSM, sigla para “Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo”. Embora não estivessem ali para praticar sexo ativamente, o ambiente e a energia das pessoas naquele lugar deixaram o clima mais propenso para experimentações.

A atmosfera carregada de sensualidade e exploração fez com que o trio se conectasse de maneira intensa e imediata, e eles decidiram ir para a casa do casal, já que Julia estava hospedada no hotel com sua mãe e seu padrasto.

Quando chegaram em casa, Marta revelou que não estava no clima para participar naquela noite, mas que ficaria encantada em assistir Julia e Ralph. Julia, embora um pouco surpresa, aceitou a proposta.

Continua após a publicidade

A experiência não foi apenas inesperada para a brasileira, foi também profundamente libertadora. O prazer de se ver observada e o ato de explorar novas dinâmicas despertaram em Julia uma sensação de liberdade que ela nunca havia experimentado antes.

Meses depois, quando Julia já havia retornado ao Brasil, Ralph e Marta decidiram visitá-la. O encontro trouxe a oportunidade de reviver aquela experiência única, e também abriu portas para novas descobertas.

Continua após a publicidade

Ao receber o casal em sua casa, Julia teve a chance de testar uma nova faceta da dinâmica a três, ao compartilhar uma experiência íntima com Marta.

Essa nova aventura trouxe uma camada adicional de exploração para Julia, permitindo-lhe descobrir uma conexão e um prazer que ela nunca havia imaginado em sua vida. A noite com Marta revelou uma nova dimensão na vida de Julia. Embora não tenha se entendido ali como uma mulher lésbica ou bissexual, Julia viu que é uma pessoa heterossexual verdadeiramente livre e sem rótulos.

A interação entre as duas transcendeu o simples ato sexual: proporcionou uma ligação emocional e íntima que abriu os horizontes de Julia a respeito de si mesma e sobre o que é possível em um relacionamento.

Continua após a publicidade

A ausência de ciúmes e o entendimento mútuo sobre a liberdade e o prazer mostraram que a verdadeira riqueza estava na exploração sem julgamentos e na aceitação das próprias necessidades e desejos.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.