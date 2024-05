Kika Gama Lobo lança livro sobre envelhecimento e movimento ageless

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Dia 7 de maio, terça feira, às 19 horas, na Livraria Janela do Shopping da Gávea (Rua Marquês de São Vicente, 52/piso 3, Rio de Janeiro) será lançado o mais recente livro da escritora Kika Gama Lobo, jornalista e porta-voz do tema da maturidade no Brasil.

Nesta sua segunda obra, a primeira de crônicas, a autora exerce um certo “voyeurismo” carioca, atenta ao que vê e ouve nas ruas do Rio de Janeiro.

Kika não economiza tinta ao abrir a boca para trazer verdades. Dividido em temas irreverentes (como: “Abre alas que eu quero passar”; “Cariocas são bacanas”; “Macho macho man” e “Rala e rola”) a autora ressalta no livro Crônicas de Uma Carioca Grisalha (Editora Lacre) a alma “errejota”, mesmo quando está “Down, sem perder o humor”.

Nascida no Leme, moradora de Ipanema e trafegando entre gerações, a escritora convive com jovens interessadas no que vai acontecer na velhice e os novos velhos, protagonistas de seus desejos no tempo de hoje.

Temas abordados no livro

Percorrendo vários “rolés” dentro do Rio, ela retrata a correria de uma mulher madura que ainda tem gás para produzir; gozar em meio a menopausa; chorar a partida dos amigos que começam a morrer; lidar com a iminente saída das filhas de casa; a demência inicial de sua mãe, entre outras vivências humanas comuns a todos nós.

“Dedico o meu segundo livro às minhas seguidoras das redes sociais. Que me dão sugestões, incentivo, carinho e sobretudo força para eu seguir com minhas ideias originais, atrevidas e ousadas. Escrevi boa parte desses artigos no transporte público do Rio de Janeiro, indo e vindo dos meus muitos trabalhos. Obrigada por me ampararem em momentos em que eu, no BRT, metrô e ônibus, deixei cair uma lágrima. Vocês me devolveram o sorriso”, escreve Kika em sua dedicatória.

Quem é Kika Lobo

Kika Gama Lobo que tem quase 60 anos, é carioca da gema e mãe de duas filhas adultas. Palestrante, influencer, criadora de conteúdo com sua audácia, é uma das principais vozes do movimento ageless no Brasil.

Colunista semanal do site de CLAUDIA, teve seu primeiro livro Kikando na Maturidade, uma senhora mudança, publicado também através da Editora Lacre, apresentado pela escritora gaúcha Martha Medeiros.

Com presença em feiras literárias como Bienal do Livro, Flip (Feira Literária Internacional de Paraty), Fliti (Feira Literária de Tiradentes), Kika é ativa nas redes sociais e recentemente criou uma balada noturna voltada ao público 50+, a Festa Kikando.

Para conhecer mais sobre a autora, siga @kikagamalobo em todas as redes sociais.