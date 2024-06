bumerangue

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Lambo seu ânus. Zero asco.

Sorvo seus odores fétidos para zerar meus lodos.

Nasci imunda. Desses orifícios eu me encolho para expandir meu amor.

Estranheza profundeza. Nada em mim é leve.

Por isso escolho esgotos.

Chorume que flamba meus desejos. É nessa poça que empapo minhas dores.

Aliás, empano. Frito. E como.

Me como. Preciso de uma autofagia para gozar. Só de carnes alheias não me sacio.

Preciso de mim. E seu cu é a senha para eu me ter de volta.

*Poesia erótica pertence a coletânea KAMA da Editora Lacre

