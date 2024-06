O que é massagem Nuru? Conheça os benefícios da prática erótica

Você sabe o que é massagem Nuru? Apesar do nome soar um tanto quanto excêntrico, não é difícil aplicá-la durante a rotina sexual a dois. Inclusive, o que não faltam são benefícios de incluir esta forma de massagem erótica no dia a dia, como a inovação na hora da transa e o aumento da intimidade entre o casal. Demais, né?

A seguir, a educadora sexual Luana Lumertz explica a definição da massagem nuru, além de ensinar o passo a passo para trazê-la à rotina. Confira:

O que é massagem Nuru?

A massagem Nuru, de acordo com Luana, nasceu no Japão durante os anos setenta. “Ela é basicamente o que conhecemos hoje como massagem corpo a corpo. O grande foco da técnica é acentuar a fricção entre um corpo e outro”, explica.

Sendo assim, durante a massagem, ao invés de usarmos as mãos, utilizamos o corpo todo. “É uma prática que estimula bastante o toque, o contato e a fricção, o que a torna muito excitante para as pessoas que aderem”, diz.

Massagem tântrica e Nuru: quais são as diferenças?

Uma das dúvidas mais frequentes entre as pessoas: qual é a diferença entre a massagem Nuru e tântrica? Segundo Luana, as discrepâncias são altíssimas, apesar de parecer que ambas partem do mesmo conceito.

“A massagem tântrica tem o objetivo de trabalhar o corpo inteiro através de alguns toques, técnicas e manobras, com o princípio de trabalharmos a energia corporal para atingir orgasmos mais potentes em vários aspectos”, esclarece.

A massagem Nuru, por outro lado, não tem esse objetivo. “O Nuru, por exemplo, não será feito com quaisquer óleos que tenham aromas ou cores. Além disso, o foco dessa massagem japonesa não são necessariamente os genitais. Já o tantra, apesar de trabalhar o corpo inteiro, sempre acaba envolvendo os genitais em algum momento”, diz.

De forma geral, a especialista reitera que ambas as práticas possuem raízes e valores amplamente opostos.

Benefícios da massagem Nuru

Como qualquer massagem, a Nuru irá relaxar bastante a musculatura, promovendo o alívio do estresse e a hidratação profunda da pele. Porém, de acordo com Luana Lumertz, as grandes vantagens envolvem, de fato, o aumento do senso de intimidade e conexão sexual do casal.

“É muito comum que, com o passar do tempo, os casais parem de se tocar, o que provoca um afastamento muito grande. Portanto, a massagem Nuru é uma forma legal, diferente, divertida e excitante de retomar esse contato”, afirma.

Como fazer a massagem Nuru

Antes de tudo, será necessário adquirir um gel específico para massagem Nuru, que costuma ser transparente, sem cheiro, altamente deslizante e ausente de ingredientes extras. “Você pode aquecê-lo em banho-maria ou resfriá-lo, pois, às vezes, queremos ter uma sensação mais geladinha ou morna”, explica.

Aliás, este é um dos diferenciais do gel para massagem Nuru: ele pode ser diluído em água (o que é ótimo para aumentar o rendimento, já que, para ser utilizado no corpo todo, precisamos encher o equivalente a um bowl).

“Se usarmos apenas um tubo, conseguiremos fazer no máximo três massagens. Portanto, é altamente recomendável diluí-lo para render mais e poder ser aplicado no corpo inteiro. Pense que precisa ser algo bem no estilo da ‘banheira do Gugu’. Bem deslizante mesmo”, brinca.

Inclusive, aí vai outra dica essencial: muitas pessoas optam por fazer a massagem Nuru em um colchão inflável, pois a técnica tende a causar uma certa bagunça.

“Você também pode se deitar em cima de um tapete ou toalha no chão. Costuma ser uma boa alternativa para quem não quer molhar a cama”, recomenda.

Massageando o parceiro

Com o gel e o ambiente preparados, siga a sua intuição para o momento da massagem: “Pense em como seria melhor para você utilizar o seu corpo para massagear o outro. Você pode, por exemplo, deitar por cima do parceiro, e ir deslizando para frente e para trás até passar por toda a extensão do corpo um do outro”, indica.

Outra maneira de massagear, segundo a educadora sexual, é em uma posição semelhante a de cavalgada. “Uma pessoa fica sentada por cima deslizando no corpo da outra pessoa. De forma geral, não é complicado aplicar o Nuru no dia a dia”, conclui.

