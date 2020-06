Morre Ian Holm, um dos mais respeitados atores britânicos

Bilbo Baggins foi visto pela última vez quando tinha mais de 1.700 anos. Os hobbits, conhecidos por sua longevidade, ganharam mais notoriedade (e respeito) depois que o ‘bolseiro’ liderou aventuras incríveis na Terra Média ao lado do mago Gandalf. Bilbo eternizou as histórias em seu livro, O Hobbit- Lá e Lá de Novo (The Hobbit – There and there again), que depois foi retomado por seu sobrinho, Frodo. Para quem leu O Senhor dos Anéis e/ou viu os filmes, certamente imaginou imediatamente o ator Ian Holm em sua brilhante e definitiva interpretação do personagem. A vida fora da ficção é mais curta, e hoje (19) foi divulgado que o ator faleceu em Londres, aos 88 anos.

“Ele morreu pacificamente no hospital, com seus familiares e seu cuidador. Charmoso, gentil e extremamente talentoso, sentiremos muito a sua falta,” disse a nota à imprensa de seu agente.

Holm era adorado pelos melhores atores e estrelou clássicos do cinema como Carruagens de Fogo (para o qual foi indicado ao Oscar), As Loucuras do Rei George (outra indicação), Greystoke- A Lenda de Tarzan, Henrique V e Alien – o Oitavo passageiro, apenas para citar outros, além das adaptações da obra de J. R. R. Tolkien para o cinema.

A causa da morte foram as complicações naturais do Mal de Parkinson, que afastou o ator do trabalho que o manteve ativo até poucos anos atrás. Sua viúva, Sophie de Stempel, compartilhou fotos dos últimos dias de vida do artista, inclusive vários desenhos que ela fez do marido.

