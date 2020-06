Símbolo de resistência pela educação, Malala se forma em Oxford

Depois de quase perder a vida por defender a educação para meninas em seu país, após ganhar o Prêmio Nobel da Paz e se tornar uma das vozes mais potentes do feminismo, a paquistanesa Malala Yousafzi, de 22 anos, realizou um de seus maiores sonhos: se formar na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

O anúncio foi dado pela própria jovem em suas redes sociais nesta sexta-feira (19). “É difícil expressar minha gratidão agora que eu consegui meu diploma de filosofia, política e economia em Oxford. Não sei o que virá adiante. Por enquanto, vou assistir Netflix, ler e dormir”, escreveu.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

