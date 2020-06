Vera Lynn, cantora britânica que fez bastante sucesso durante a Segunda Guerra Mundial, morreu nesta quinta-feira (18) aos 103 anos. Sua morte foi confirmada em nota pela própria família da artista.

“Estamos profundamente tristes ao anunciar o falecimento de uma das artistas mais amadas da Grã-Bretanha”, diz o informe. Vera ficou conhecida em meados do século 20 como “a namorada das tropas”, principalmente por conta da música We’ll Meet Again (Nos reencontraremos, do inglês) que foi citada pela Rainha esse ano, em seu discurso sobre a pandemia.

Em tom melancólico, mas otimista, Vera cantava: “Nós vamos nos encontrar novamente, não sei onde, não sei quando. Mas eu sei que vamos nos encontrar novamente em algum dia ensolarado. Continue sorrindo como você sempre faz, até o céu azul afastar as nuvens escuras.”

A canção ficou famosa entre os soldados britânicos que partiam para a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. A cantora chegou, inclusive, a viajar para bases britânicas na Ásia e na África para fazer apresentações.

Nós nos veremos novamente após a pandemia

Após 75 anos de seu lançamento e meses antes do falecimento de Vera, We’ll Meet Again foi recuperada durante o período de isolamento social como medida de prevenção do novo coronavírus. Em março, a cantora pediu para a população reviver “o mesmo espírito que tivemos durante a guerra”.

Algumas pessoas, inclusive, fizeram covers da canção para espalhar o otimismo durante o período de confinamento. Afinal, a letra se encaixa com o momento do qual o mundo enfrenta atualmente. Em maio deste ano, a BBC publicou um vídeo em que vários profissionais da saúde, das forças armadas britânicas e artistas cantam juntos a canção de Vera Lynn.