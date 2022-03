Varanda gourmet: 10 projetos com ideias para criar um espaço aconchegante

As varandas gourmet são um ambiente desejo para muita gente. Afinal, é uma delícia ter um espaço pensado especialmente para receber a família e os amigos para almoços e jantares animados. Também é um jeito esperto de aproveitar a área varanda, como mostramos nos projetos a seguir. Confira!

Tons claros

Com projeto assinado pelo escritório Figueiredo Fischer Arquitetos, esta varanda gourmet tem uma paleta clara e muito elegante. O teto recebeu um revestimento de treliça no mesmo tom do acabamento rústico das paredes. No mesmo clima, o mobiliário tem linhas finas e delicadas, que se repetem inclusive na churrasqueira.

Contraste elegante

O contraste de claro e escuro foi a inspiração para a arquiteta Juliana Miranda desenhar esta varanda gourmet. Destacam-se os revestimentos da churrasqueira, bancada e tampo da mesa na cor preta. A madeira clara, o piso cimentício e o branco das cadeiras completam o visual.

Pequena e bem aproveitada

Com tamanho compacto, o projeto desta varanda gourmet aproveita cada centímetro com marcenaria dividida em duas partes: armários suspensos e mais três abaixo da bancada. Assim, não falta espaço de armazenamento para deixar tudo em ordem. Projeto da arquiteta Agatha Morello.

Com texturas naturais

Pedras, madeiras e fibras naturais compõem o projeto desta varanda, assinada pela arquiteta Amanda Miranda. Outro detalhe interessante é o balcão de refeições bem em frente à bancada. Assim, quem estiver no comando da churrasqueira não fica isolado dos convidados.

Ladrilhos azuis

Continua após a publicidade

Compacto e charmoso, este espaço gourmet na varanda criado pela arquiteta Nicole Barreiros Toni ganhou um visual colorido graças aos ladrilhos azuis. A bancada escura e a marcenaria de madeira clara, além da luminária repleta de globos de vidro, trazem ainda mais estilo ao ambiente.

Minimalista chique

Diferente do trivial, esta varanda gourmet ganhou ares de sofisticação com o projeto criado pelo escritório H.Ortis Arquitetura. Linhas retas, cores neutras e visual minimalista deixou o espaço elegante, mas sem deixar de ser acolhedor.

Backsplash geométrico

Do Studio AG Arquitetura, esta varanda gourmet tem como destaque o backsplash geométrico em preto e branco. O restante do espaço segue por linhas minimalistas, com madeira clara, além de bancada e móveis pretos.

Tudo no lugar

Cinza foi a cor escolhida pela designer de interiores Isabelle Leite compor esta varanda charmosa. Como o espaço é compacto, ela desenhou armários na parte debaixo e, acima, uma prateleira de serralheria para deixar os utensílios e acessórios organizados.

Varanda aconchegante

Madeira, jardim vertical e cobertura de bambu são os elementos que deixaram esta varanda, com projeto do A+G Arquitetura bastante aconchegante. Outro destaque do espaço é o balcão que foi revestido com azulejos estampados e por ter uma cor clara, trouxe leveza para o décor.

Marcenaria bem pensada

Nesta varanda gourmet, criada pelos arquitetos do escritório Páprica Arquitetura, destaca-se a marcenaria bem planejada. Repare na torre onde a churrasqueira elétrica foi instalada: na parte de cima há dois nichos de madeira e abaixo, mais três gavetas para armazenamento. Ao lado, os armários azuis conferem ainda mais charme ao décor.