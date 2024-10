11 combinações de almofadas que mudam completamente o ambiente

As almofadas podem transformar seu ambiente. Parece exagero, mas basta uma combinação estilosa para ter a decoração da sua casa muito mais especial. Seja no quarto ou na sala, elas são capazes de incrementar informação e tornar o espaço ainda mais confortável. Veja a seguir algumas opções para se inspirar.

Almofadas listradas e brancas

Entre as possibilidades de decorar a cama, mesclar almofadas listradas em azul com brancas é uma maneira de entregar sofisticação ao quarto. Coloque as de fundo liso atrás e as estampadas na frente para dar um toque estiloso.

Cores da almofada iguais as do quadro na parede

O projeto da CW Arquitetura elegeu almofadas com as mesmas cores do quadro na parede para o ambiente. A escolha traz uma combinação sutil para a sala e eleva o conforto do espaço, que possui majoritariamente elementos na cor branca.

Estampa igual a do sofá

Outra forma de enfeitar o local é utilizar almofadas com a mesma estampa do sofá. Quanto mais similar for, melhor o efeito é. Se ele tiver listras, por exemplo, é importante que elas também contenham.

Almofadas escuras na frente

Mais uma maneira de destacar sua cama é usando almofadas claras atrás e outras mais escuras à frente. Além da diferença entre as cores, se elas possuírem outro tecido, o resultado é ainda mais especial, porque destaca a região.

Almofada bordada na cama

Engana-se quem pensa que as almofadas bordadas estão fora de moda. Escolha opções com fundo branco e terá uma decoração muito mais estilosa na cama. Na poltrona, usar uma com listras vermelhas e outra com xadrez azul dá originalidade ao espaço.

Almofadas claras em ambiente maximalista

Quando a casa já tem muita informação, uma alternativa para usar as almofadas estrategicamente é colocar opções mais claras no sofá. Além de trazer um respiro para o ambiente, destaca os outros elementos.

Combinação em tons de verde

A profissional Mari Milani apostou em três tons diferentes de almofadas, além dos travesseiros brancos, para criar um efeito de ruptura no décor e harmonizar com a manta.

Mesclar almofadas diferentes

Quem prefere combinações ousadas encontra no uso de almofadas diferentes um melhor amigo. O truque para garantir o estilo é que elas tenham estampas contrastantes, ou seja, com elementos bastante distintos. Se uma for clara, a outra precisa ser escura; caso uma tenha figuras grandes, a outra precisa de pequenas, e assim por diante.

Conjunto confortável na cama

Ter uma cama visualmente confortável faz toda a diferença. Nada melhor, então, do que usar as cores a seu favor. Aposte em almofadas brancas, marrons e laranjas para ter um ambiente com cara de aconchegante.

Formatos de almofadas diferentes

Para compor este ambiente, o projeto de Patricia Penna Arquitetura & Design envolve o uso de almofadas quadradas e redondas. Essa foi uma maneira de acompanhar o formato orgânico do sofá e criar um cenário moderno, monocromático e sofisticado.

Uso de cores claras e escuras

Por outro lado, o projeto de Andrea Teixeira Arquitetura e Interiores optou por almofadas mais escuras no primeiro plano para alcançar um efeito naturalista, que funciona bem com o restante do mobiliário.

