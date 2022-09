Religião africana é homenageada em projeto da CASACOR SP 2022

Um dos primeiros ambientes da CASACOR São Paulo deste ano é um verdadeiro templo de cultura. O escritório Guto Andrade Arquitetura projetou uma casa de banho que homenageia divindades africanas.

São 23 m² que compõem o projeto que marca a primeira participação de Guto Andrade na mostra. “Quis trazer esse simbolismo a uma das maiores mostras de arquitetura e design do mundo a fim de declarar a relevância do assunto e defender a busca pelo respeito ao diferente”, revela o arquiteto.

O espaço celebra a diversidade religiosa e imerge os visitantes nos reinos africanos, criando uma composição que faz jus à região – desde a paleta de cores, que caminha entre preto e vermelho; até os revestimentos de ardósia, pedra muito utilizada como piso de terreiros de candomblé e umbanda.

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073.

Quando: de 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Horário de funcionamento:

Terça a Sábado das 12h às 22h

Domingos e Feriados das 11h às 21h

Bilheteria digital:

https://casacor.byinti.com

Valores dos ingressos

R$81,00 (Terça a Sexta) – Inteira

R$41,00 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$101,00 (Sábado, Domingo e Feriados)

R$51,00 (Sábado, Domingo e Feriados) – Meia entrada

Passaporte (livre acesso em todos os dias de funcionamento da mostra)

R$601,00 (Código de promoção pré-venda não aplicável nesta modalidade)

Compra de ingresso de meia-entrada

-Idoso a partir de 60 anos

-Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento.

-Deficiente e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13).

*Promoção de pré-venda não válida para meia entrada

*Comprovação de meia-entrada será exigida na porta.

Importante:

A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra.

Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos.

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos:

Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com

