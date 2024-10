8 quartos sofisticados com camas baixas para se inspirar

Procurando referências de quartos com camas baixas? Elas são confortáveis, práticas e estilosas, mas não só: também são uma ótima escolha para quem deseja um móvel com design contemporâneo na decoração. Se você é apaixonado por esse modelo, confira a seguir algumas inspirações perfeitas.

Quarto delicado com cama baixa

Mesclar tons de verde com a madeira foi a decisão do arquiteto Andre Chicaro para esse projeto. A cama baixa aparece como uma estratégia para transformar o ambiente em um espaço ainda mais aconchegante e autêntico.

Quarto confortável com cama baixa

A cartela terrosa é uma alternativa para quem prefere espaços com pouca variação de cores. Como as camas baixas facilitam o acesso e, consequentemente, são mais práticas inclusive para quem tem problemas de mobilidade, essa escolha fez com que o quarto, criado por Cristiane Schiavoni, ficasse ainda mais confortável.

Cama integrada ao chão

Melhorar a divisão dos espaços é uma tarefa complexa, mas faz toda a diferença no quarto. Prova disso é o projeto de Ketlein Amorim, que apostou na integração da cama com o chão e alcançou um resultado mais acolhedor e original.

Quarto sofisticado com cama baixa

É possível ter um quarto sofisticado com cama baixa: basta apostar em um papel de parede delicado, combinar cores neutras e claras e adicionar um tapete na maior parte do quarto.

Cama de madeira em quarto sofisticado

O projeto da BMA Studio optou por uma cama com base baixa e fundo falso para abrigar uma bicama de casal. A escolha foi tomada para que a dona do quarto possa receber visitas.

Quarto infantil feminino com cama baixa

Quartos com camas baixas também são interessantes para crianças, por facilitar o acesso a cama e dar mais segurança aos pequenos caso eles caiam do móvel. Nesse projeto, Maurício Nóbrega investiu em elementos infantis na decoração.

Quarto infantil masculino com cama baixa

Paula Neder, por outro lado, apostou em elementos do fundo do mar e em bichos de pelúcia para tornar o quarto infantil aconchegante e divertido.

Quarto delicado com cama baixa

Fernanda Medeiros elegeu móveis como cama, mesa e prateleiras para elevar a praticidade e a funcionalidade do ambiente. A cama baixa também funciona como um sofá quando visitas entrarem no ambiente.

