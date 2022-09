Primavera: cores de parede inspiradas na estação

A primavera chegou! A paisagem do lado de fora tende a ficar mais florida e os dias mais ensolarados. Então, que tal trazer esse clima para dentro de casa? Para isso, brincar com as cores nas paredes pode ser um jeito rápido de mudar a cara da decoração. Tons inspirados na natureza, como amarelo, azul e verde são ótimas pedidas para levar a atmosfera da primavera para os ambientes. Inspire-se a seguir!

Azul esverdeado

Este quarto com vários tons de azuis tem um clima relaxante, ideal para uma boa noite de sono. Inspirada na natureza, a decoração traz ainda um charmoso jogo de texturas, que se espalham por todo o espaço. Destaque para a cabeceira de madeira rústica, numa cor clara, que também faz as vezes de mesa de apoio.

Amarelo delicado

Neste apartamento, assinado por Maria Raquel Rangel e Julio de Luca, do escritório Sertão Arquitetos, as cores foram inspiradas na paisagem ao redor. Por isso, o amarelo, em uma versão clarinha, foi um dos tons escolhidos para a sala com o intuito de trazer a energia do sol para o ambiente. A pintura da parede serve, ainda, de moldura para a gallery wall dos moradores.

Tons terrosos

Nesta cozinha, em vez de revestimento cerâmico, a pintura de parede foi escolhida como acabamento. Este tom alaranjado remete às flores e frutas, além de criar uma atmosfera aconchegante. Para finalizar, peças com toque artesanal compõem um décor chic e cheio de personalidade.

Verde restaurador

Criado pela Suvinil para apresentação de seu estudo de tendências para 2023, este quarto apresenta quatro cores de uma das novas paletas: Calcita Alaranjada, presente nas mesas laterais e enfeites de mesa, Tecelagem, que faz o pano de fundo e emoldura a cama, Eclipse, aplicada para preencher o teto, e Licor de Cassis, que divide a atenção com a cabeceira da cama e a mesa posicionada logo em frente ao móvel. O resultado é um clima restaurador e curativo.

Olhe para cima

Ao entrar neste banheiro, com projeto do escritório Quattrino Arquitetura, o olhar logo se volta para o teto pintado de azul. Além de conferir um toque charmoso na decoração, a cor também cria uma atmosfera gostosa no ambiente. Que tal?

Cor das flores

Tons de roxos e lilases remetem à várias espécies de flores, como violetas e orquídeas. Neste quarto, um lilás clarinho foi aplicado na parede e o roxo pode ser visto nas almofadas sobre a cama e na fotografia emoldurada. O mobiliário de garimpo traz o charme antiguinho para o espaço.

Paleta quente

Este quarto faz parte do estudo de tendências da Coral para 2023 e faz parte da paleta Pensamento Coletivo. Tons quentes, como rosa e amarelo, compõem a decoração e colorem, inclusive, porta e batentes. Uma bela combinação primaveril!