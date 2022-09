Decoração de primavera: uma seleção de peças florais para sua casa

Que tal trazer um pouco do clima leve e alegre da estação das flores para dentro do seu lar? Com a chegada das temperaturas mais amenas, pode ser uma boa ideia investir em tecidos e cores que tragam mais frescor, além daqueles elementos que nos remetem ao que existe de melhor na estação – como os florais. Para te ajudar, montamos uma seleção especial de produtos que vão deixar a decoração de primavera ainda mais especial.

1) Rolo de papel de parede floral, na CAMICADO: R$200,00

2) Kit com 4 capas para almofadas premium, na CAMICADO: R$159,99

3) Aparelho de jantar e chá com 20 peças, Oxford, na CAMICADO: R$476,90

4) Kit com 4 almofadas premium, na CAMICADO: R$199,99

5) Prato raso 27cm, Hudson Store, na CAMICADO: R$41,90

6) Conjunto de quadros decorativos (sem vidro), na CAMICADO: R$85,00

7) Kit 4 capas para sousplat, na CAMICADO: R$84,59

8) Jogo de cama Buddemeyer 180 fios, na Home is…: R$437,01

9) Kit 2 puffs suede, Nay Estofados, na CAMICADO: R$1.199,90

10) Quadro floral névoa grande, na MOBLY: R$283,36

11) Bule broto de amor, na TOK&STOK: R$199,90

12) Pano de prato delinear beija-flor, na TOK&STOK: R$29,90

13) Flor de sol cúpula de teto, na TOK&STOK: R$239,90

14) Pot-pourri romance bag, na TOK&STOK: R$79,90

15) Quadro aquarela floral, na TOK&STOK: R$79,90

16) Bouquet silvestre, na TOK&STOK: R$59,90

17) Quadros flores suaves, na MOBLY: R$75,46

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (19) e podem estar sujeitos a alterações.