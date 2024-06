10 ambientes com decoração boho chic e toques de brasilidade

O estilo boho chic apresenta uma fusão de influências boêmias e hippies com um toque moderno e sofisticado. Caracteriza-se pelo uso de tecidos fluidos, estampas étnicas, móveis vintage, e uma paleta de cores terrosas combinada com tons vibrantes.

O estilo surgiu no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, principalmente no Reino Unido. No Brasil, há quem siga à risca os elementos que remontam à estética boho. No entanto, é possível adicionar uma dose de tropicalidade para deixar o resultado ainda mais aconchegante.

É assim que os 10 ambientes listados abaixo se apresentam uma decoração boho chic com toques de brasilidade. Inspire-se!

1) Estilo clean

Neste projeto clean e minimalista com pegada boho chic, os toques naturais compreendem a decoração e a paleta de cores desse dormitório aconchegante.A madeira, os tijolinhos e os materiais são os protagonistas no quarto executado pela arquiteta Mari Milani.

2) Delicadeza do bordado

As paredes decoradas com as peças de bordado colecionadas pela moradora, refletem a individualidade e a criatividade nesse espaço inspirado na decoração boho chic. Projeto assinado pelo escritório Memoá Arquitetos.

3) Projeto com sustentabilidade

A arquiteta Isabella Nalon se inspirou no conceito slow living para conceber este living com função de estar e jantar. Todos os materiais e objetos expostos remetem à simplicidade, valorizando a sustentabilidade e o que é feito à mão, sobretudo, a criatividade do artesanato brasileiro.

4) Paleta de cores natural

Assinado pela Casa Criativa, da Tok&Stok, esse cantinho de relaxamento combina molduras boiserie e o minimalismo da poltrona String. Além das cordas e das fibras, a paleta de cores reforça a estética boho chic.

5) Quarto jovem

A jovem cliente desse projeto sabia exatamente o que queria para o seu novo quarto. Ela expressou o desejo por um espaço que incluísse um closet, uma ampla mesa de estudos, uma cama de casal, um balanço e elementos femininos.

A arquiteta Hana Lerner desenvolveu soluções que proporcionaram um ambiente leve, com um layout que poderá acompanhá-la por muitos anos.

6) Espaço de relaxamento

O projeto desde quarto assinado pelo Estúdio AMADAS iniciou-se inspirado pela moradora do quarto: uma adolescente cheia de vivacidade, curiosa, alegre e dócil. A pedido dela, as arquitetas resgataram uma atmosfera calma e aconchegante com referências praianas e de influências naturais.

7) Monocromático

O ponto de partida para desenvolver o layout desse ambiente era o receber bem. A composição de cores e peças como o tapete degradê em tons de amarelo e os puffs quadrados de tricô projetados para ficar no mesmo alinhamento da mesa de centro de madeira natural foram propositais e alegram a sala.

Já o cantinho de plantas foi um pedido da cliente, ela ama e queria uma espécie de urban jungle, então os arquitetos à frente do escritório Cassim Calazans compuseram as plantas que ela já tinha com cestos de palha e ao lado um carrinho de chá de madeira para servir frutas e bebidas.

8) Elementos naturais e criatividade

O projeto assinado pela arquiteta Bruna Bittencourt levou o estilo boho chic a sério. A mistura de elementos naturais, pinturas na parede, palhinha e fibras contribuem para reforçar a estética.

9) Aposte na cestaria

Como um celeiro, a arquiteta Letícia Nannetti destaca a riqueza visual e sensorial dos elementos tradicionais que se fazem presente desde a arquitetura até os objetos que eternizam habilidades artesãs como bordados, tecelagem, cerâmica e cestarias.

Com 35m², essa lavanderia foi meticulosamente concebida para evocar uma atmosfera de acolhimento dentro de uma fusão entre o tradicional e o contemporâneo.

10) Quarto infantil

A arquiteta Hana Lerner escolheu elementos do estilo boho chic para os móveis, decoração e pintura desse quarto infantil. O dormitório foi revestido com uma moldura em marcenaria, e foi incluído a cortina degradê para compor as cores do projeto.

A combinação de tons e textura trouxe o charme ideal para inserir o balanço que a cliente tanto queria.