Os destaques da CASACOR Pernambuco

O tradicional casarão da Avenida 17 de Agosto, no bairro de Casa Forte, em Recife, recebe a 21ª edição da CASACOR Pernambuco. Até 3 de novembro, dá para conferir os 40 espaços projetados por 66 profissionais com interpretações do tema Planeta Casa. São 5 mil metros quadrados recheados de ideias de arquitetura e decoração, com estilos variados e detalhes que podem ser imediatamente adotados em casa.

O mood aconchegante permite esticar o dia vagando pelos ambientes sem ver a hora passar. De qualquer maneira, a visita já vale pela construção neocolonial que abriga a mostra. Ali, viveu a família de João Santos, um grande empresário da região.

Estado de espírito

Para onde vamos quando sonhamos. Essa foi a inspiração para o espaço criado pelos arquitetos Zezinho e Turibio Santos, do escritório Santos & Santos Arquitetura. A sala, de 65 metros quadrados, tem trilha sonora própria (e relaxante), velas aromáticas, luzes baixas e divisórias espelhadas – ideal para deixar despertar dentro de nós a mistura de imagens oníricas.

Os tons escolhidos são claros e neutros, com alguns detalhes de cor ou brilho, a exemplo das cadeiras metalizadas. Além disso, há um mix de texturas formado pela aplicação do painel do artista pernambucano J. Borges sobre papel de parede italiano. A estante percorre todo o ambiente, unificando-o.

Identidade atual

Rafaella Bittencourt reproduziu o conceito contemporâneo de moradia dos lofts nova-iorquinos, com espaços integrados e atmosfera industrial. Ela optou por mobiliário com detalhes de concreto e ferro e paleta de tons sóbrios, como no revestimento das paredes. O tapete garante equilíbrio com cor e textura aconchegantes.

Destaque para a junção de arte e tecnologia, já que o espaço é todo automatizado. Tudo na casa é controlado por tablet, inclusive a temperatura do ar-condicionado, a abertura das cortinas e até o funcionamento da pipoqueira na cozinha.